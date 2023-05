ചരിത്രത്തിന്റെ ചൂളംവിളി

വന്ദേഭാരത്’ എക്സ്പ്രസായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വാർത്താതാരം. വന്ദേഭാരതിന്റെ നിറവും ഡിസൈനും ചോർച്ചയും മാത്രമല്ല, ‘അതിവേഗ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം’ വരെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. എൻജിനീയറിങ് അദ്ഭുതമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ള കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ രജതജൂബിലി പോലും അധികമാരും അറിയാതെ കടന്നുപോയപ്പോഴാണ്, അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ‘വന്ദേഭാരത്’ രാജകീയ ആഘോഷത്തോടെ വരവേൽക്കപ്പെട്ടത്. ‘കെ-റെയിൽ’ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകളും കൂടിയാണ് അതോടെ അപ്രസക്തമായത്.

വാസ്തവത്തിൽ, ഇതുപോലുള്ള അനേകം ആകസ്മികതകളും വഴിമാറലുകളും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും വിജയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരപൂർവ ഇന്ധനക്കൂട്ടാണ് 170 വർഷത്തെ സുദീർഘചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചത്. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനും അക്ബറും ടിപ്പുവും മറ്റനേകം ചക്രവർത്തിമാരും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് റെയിൽവേയിലൂടെ നേടാൻ ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കു സാധിച്ചത്- ഇന്ത്യയെ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുക. റെയിൽവേ ഭൂപടം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത് പുതിയ രാഷ്ട്രഭാവനയുടെ അതിരുകൾ കൂടിയായിരുന്നു.

റെയിൽവേയിലൂടെയാണ് ആധുനികത ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. കൽക്കരിയും പരുത്തിയും നീലച്ചായവും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുവേണ്ടി വിദൂരമായ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കു ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന അതേ നിർമമതയോടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്ലേഗും വസൂരിയും വംശീയതയും വർഗീയതയും ദേശീയബോധവും വിപ്ലവസാഹിത്യവും ഒരറ്റത്തുനിന്നു മറ്റൊരറ്റത്ത് എത്തിച്ചു.

1853 ഏപ്രിൽ 16നു വൈകുന്നേരം 3.35ന് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിനു ദ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലാർ റെയിൽവേ ബോംബെയിൽ തുടക്കമിട്ടത്. ‘സാഹിബ്, സിന്ധ്, സുൽത്താൻ’ എന്നീ മൂന്ന് എൻജിനുകൾ ചലിപ്പിച്ച ട്രെയിൻ, താണെയ്ക്കും വിക്ടോറിയ ടെർമിനസിനും ഇടയിലുള്ള 21 മൈൽ 57 മിനിറ്റുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. 21 ആചാരവെടികൾ മുഴങ്ങവേ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നാനൂറു യാത്രക്കാരെയും നിറച്ച് ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതു സമ്മിശ്രവികാരങ്ങളാണ് കാഴ്ചക്കാരിലുണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ, ഇന്ന് ഓരോ ട്രെയിനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഭരണാധികാരികൾ ഓടിയെത്തുന്നതുപോലെ, ആ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അന്നത്തെ ബോംബെ ഗവർണർ ഫാക്‌ലാൻഡ് പോലും എത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ലേഡി ഫാക്‌ലാൻഡാണ് തീവണ്ടി ഫ്ലാഗ്ഓഫ് ചെയ്തത്. ‘ഈ ഇരുണ്ടദേശത്തിനു മുകളിലൂടെ നാഗരികതയുടെ ദൈവീകകരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പുതിയ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു’ എന്ന് അടുത്ത ദിവസം പത്രങ്ങൾ അച്ചുനിരത്തി.

പക്ഷേ, അതിനും എത്രയോ മുൻപ് റെയിൽവേയുടെ പരീക്ഷണയാത്രകൾ മദ്രാസിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1835ൽ മദ്രാസിനടുത്തുള്ള ചിന്നാദ്രിപ്പേട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. ‘ചിന്നത്തറി പേട്ട്’ എന്ന് തമിഴിൽ അറിയപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് മദ്രാസ് നഗരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നു മൈൽ നീളമുള്ള ‘റെഡ് ഹിൽ റെയിൽറോഡി’ലൂടെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മദ്രാസിലേക്കു ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ, 1845ൽ അഡയാർ കനാലിലെ വെള്ളം വറ്റിയതുകാരണം റെഡ്ഹിൽ റെയിൽറോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് ആതിഥ്യമരുളാനുള്ള ഭാഗ്യം മദ്രാസിനുണ്ടായില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ റെയിൽവേയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം കപ്പിനും ചൂണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു രബീന്ദ്രനാഥ് ടഗോറിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ദ്വാരകാനാഥ് ടഗോർ. വ്യവസായിയും സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1845ൽ ദ് ഗ്രേറ്റ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചു. കൽക്കത്തയിൽനിന്നു മിർസാപുർ വരെയുള്ള റെയിൽവേ ലൈനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ. ഇതേ കാലത്താണ് സ്റ്റീവൻസൺ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത്. ഇരുവരും ബ്രിട്ടിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയിൽ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും, ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം തദ്ദേശീയ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പേരിലാകുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലാതിരുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണാധികാരികൾ ദ്വാരകാനാഥ് ടഗോറിന്റെ അപേക്ഷ തഴഞ്ഞു. നിരാശനായ ടഗോർ 1846ൽ മരണമടഞ്ഞു.

വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ

സ്റ്റീവൻസണു ശേഷമാണ് ജോൺ ചാപ്മാൻ ‘ദ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലാർ റെയിൽവേ’ രൂപീകരിച്ചത്. ഇരുവരും ചരിത്രം കുറിക്കാൻ മത്സരിച്ചു. അതിനിടയിൽ, കൽക്കത്ത മുതൽ രാജ്മഹൽ വരെ പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ, അവരെ കാത്തിരുന്നതു നിർഭാഗ്യമായിരുന്നു. ഇരുകമ്പനികളും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള തീവണ്ടി എൻജിനുകളും കോച്ചുകളും ഓർഡർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കവേ, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എൻജിൻ അബദ്ധവശാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആണെത്തിയത്. അതോടൊപ്പം, കോച്ചുകൾ കയറ്റിയ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട്, 1854ൽ എൻജിനുകൾ കൽക്കത്തയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും, തീതുപ്പുന്ന വണ്ടികൾ ബോംബെയിലെ സാധാരണകാഴ്ചയായി മാറിയിരുന്നു.

അങ്ങനെ ആകസ്മികതകളിലും നിർഭാഗ്യങ്ങളിലുംനിന്ന് ആരംഭിച്ച മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ ജനജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിർണയിക്കുന്നതു പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു. റഡ്യാർഡ് കിപ്ലിങ് മുതൽ മാർക് ട്വയ്ൻ വരെയും ടഗോർ മുതൽ ആർ.കെ.നാരായൺ വരെയും സത്യജിത് റേ മുതൽ ഭരതൻ വരെയുമുള്ള പ്രതിഭകളെ വശീകരിച്ച നിതാന്തസൗന്ദര്യമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മാറി.

പക്ഷേ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14ന് അർധരാത്രിയിൽ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ‘ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച’ നടത്തുമ്പോൾ, ആദ്യമായി തീവണ്ടിയോടിയ ബോംബെയിലെ ആ പാളങ്ങളിൽ നാനൂറിനു പകരം നാൽപതിനായിരത്തിൽപരം മനുഷ്യരാണ് നിലവിളികളോടെ തിക്കിത്തിരക്കിയത്. ആചാരവെടികൾ ഇല്ലാതെ, ആ തീവണ്ടികൾ റാവൽപിണ്ടിയിലും ലാഹോറിലും കറാച്ചിയിലും എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭൂരിപക്ഷം ബോഗികളിലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ചോരയിൽ കുളിച്ച നിശ്ചലശരീരങ്ങൾ മാത്രം. തിരികെ, കറാച്ചിയിൽനിന്നു ബോംബെ വരെയുള്ള യാത്രയിലും അതേ നാടകം ആവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും വിഭജനത്തിനും ഒരുപോലെ ദൃക്സാക്ഷിയായി.

