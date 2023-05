ഇമ്രാനും കോടതിക്കുംമേൽ സേനാപ്രഹരം

പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അറസ്റ്റ് പാക്ക് നിരീക്ഷകരെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. സൈന്യത്തെ ഇത്രയധികം വിമർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും വൈകിയതെന്തെന്നു മാത്രമേ ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാതുള്ളൂ.



പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറത്താകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ് ഇമ്രാന്റെ സൈന്യവിമർശനം. തന്റെ സ്വാധീനമേഖലയായ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യം നടത്തിയ ഭീകരവേട്ടയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയാണ് ഇമ്രാൻ വിമർശനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടത് സൈന്യത്തെയും അമേരിക്കയെയും കൂട്ടിക്കെട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഇമ്രാന്റെ പതനം ആരംഭിച്ചത്. സൈന്യവും അമേരിക്കയും ചേർന്നാണു തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നു സ്ഥാനം നഷ്ടമായ അന്നുമുതൽ ഇമ്രാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നതാണ്.

പാക്ക് രാഷ്്ട്രീയത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ എന്നും കൈകടത്തിയിരുന്ന സൈന്യം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്നു കഴിഞ്ഞവർഷം വിരമിച്ച സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഇമ്രാനു കൂടുതൽ ധൈര്യം നൽകി. ഏതാനും ആഴ്ചകളായി സൈന്യത്തിനെതിരെ പൊതുവായും ചില ഉയർന്ന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായും അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ ഇമ്രാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാക്ക് ജനതയിലും രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിലും പൊതുവേയുള്ള പട്ടാളപ്പേടി ഇതോടെ മാറിത്തുടങ്ങിയെന്നു പല നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

തങ്ങളെ വകവയ്ക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥ പാക്ക് സൈന്യത്തിന് അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള നടപടികൾ ഇമ്രാന്റെ ജനപിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച്, നിലവിലെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹ്ബാസ് ഷരീഫിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‌ലിംലീഗിന് ഏറെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ.

അവിടെ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തെ രാജിവയ്പിച്ച ഇമ്രാൻ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിച്ച് ജനപ്രീതി തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തികഞെരുക്കത്തിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമത്തിനു കോടതികൂടി വിലങ്ങുതടിയായതോടെ ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തുകയായിരുന്നു ഭരണകൂടം.

ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായി രംഗത്തുവരാതിരിക്കാനാണ് സൈന്യം ശ്രമിച്ചത്. അതിർത്തി രക്ഷാസേനയായ പാക്ക് റേഞ്ചേഴ്സാണ് ഇമ്രാനെ കോടതിയിൽക്കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പാക്ക് റേഞ്ചേഴ്സ്.

സൈന്യത്തിന്റെ വിമർശകർക്കു മാത്രമല്ല, ഇമ്രാന്റെ നിലപാടുകൾക്കു പിന്തുണ നൽകിയതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കോടതിക്കും മുന്നറിയിപ്പാണ് അറസ്റ്റ്. കോടതിക്കെട്ടിടത്തിനകത്തു കയറി അഭിഭാഷകരെയും ഇമ്രാന്റെ അംഗരക്ഷകരെയും തള്ളിമാറ്റിയാണ് റേഞ്ചർമാർ അറസ്റ്റ് നടത്തിയത്.

ഒരു ദശകത്തിലധികമായി പാക്കിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളരിയിൽ പ്രധാന റോളാണ് അവിടത്തെ കോടതികൾക്കുള്ളത്. സൈനിക ഭരണാധികാരി പർവേസ് മുഷറഫിന്റെ കാലത്ത് ഭീകരവേട്ടയുടെ ഭാഗമായി സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പലരെയും വിട്ടയച്ചതുമുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് കോടതിയും സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള വടംവലി. മുഷറഫ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കിയ ജഡ്ജിമാരെ അഭിഭാഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് തിരിച്ചെടുത്തത് സൈന്യത്തിന് അന്നു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും പൊതുശത്രുവായി മാറിയ ഇമ്രാനെ അഴിമതിക്കേസുകളിലെ അറസ്റ്റിൽനിന്നു പലതവണ ഒഴിവാക്കിയ കോടതി, അദ്ദേഹത്തിനു ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തികേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവന്ന കോടതിക്ക് ഈ നാടകീയ അറസ്റ്റിലൂടെ സൈന്യവും ഭരണകൂടവും ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

ഇമ്രാൻ ‘140 നോട്ടൗട്ട് ’

കഴിഞ്ഞവർഷം ഏപ്രിലിൽ അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിലൂടെ ഭരണത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനിലാകെ നൂറ്റിനാൽപതിലേറെ കേസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ അൽ ഖാദിർ ട്രസ്റ്റ് കേസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റ്. ഇമ്രാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ, ബഹ്‌റിയ ടൗൺ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഉടമ മാലിക് റിയാസ് 190 ദശലക്ഷം പൗണ്ടുമായി (ഏകദേശം 6000 കോടി പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപ) ലണ്ടനിൽ പിടിയിലായിരുന്നു. യുകെ അധികൃതർ തുക പാക്കിസ്ഥാനു കൈമാറേണ്ടിയിരുന്നതാണെങ്കിലും തിരികെ റിയാസിനു തന്നെ നൽകാൻ ഇമ്രാൻ അനുവദിച്ചതായി നാഷനൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോ (എൻഎബി) ആരോപിക്കുന്നു. പ്രത്യുപകാരമായി അൽ ഖാദിർ ട്രസ്റ്റിനു രണ്ടിടത്തായി 600–700 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 35 ഹെക്ടർ ഭൂമി റിയാസ് നൽകിയെന്നാണു കേസ്. ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ ബുഷറ ബീവിയുടെയും സുഹൃത്തിന്റെയും പേരിലുള്ളതാണ് ട്രസ്റ്റ്.

അഴിമതി, ഭീകരപ്രവർത്തനം, മതനിന്ദ, കൊലപാതകം, അക്രമങ്ങൾക്കു പ്രേരണ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചുള്ളതാണു മറ്റു കേസുകൾ. വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വകുപ്പായ തോഷഖാനയിൽനിന്നു വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കി മറിച്ചുവിറ്റു എന്ന തോഷഖാന കേസാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഈ കേസിൽ ഇക്കൊല്ലം മാർച്ച് 14ന് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലഹോറിലെ വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസിനു കല്ലേറിനെത്തുടർന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

നവംബറിൽ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഷഹബാസ് ഷരീഫ് സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളായി പ്രയോഗിച്ചുവരികയാണ് ഇമ്രാൻ. യുകെയിൽ ചാൾസ് രാജാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങിനു പോയ പ്രധാനമന്ത്രി തിരിച്ചെത്താത്തത് ഉൾപ്പെടെ പ്രചാരണവിഷയങ്ങളാണ്.

