പ്രതിഛായ വീട്ടുതടങ്കലിൽ

തീരുമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ? റദ്ദാക്കപ്പെട്ട മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ചു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനോട് സിബിഐ ചോദിച്ച 56 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഇതായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ സാധാരണജനം അഥവാ ആം ആദ്മി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതും അതേ ചോദ്യമാണ്: തീരുമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വീട് 44.78 കോടി രൂപ മുടക്കി പൊളിച്ചുപണിതതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം.



മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല, പാർട്ടിക്കും ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിനും മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 45 കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി വീടു പണിതു എന്ന ആരോപണം അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. വീട് അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റേതല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കുമുള്ളതാണ് എന്ന വിശദീകരണമാണു നൽകുന്നത്.

ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ബിജെപിയോടെന്നോണം ആം ആദ്മിക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പുതിയ വീടിന് 500 കോടിയല്ലേ മുടക്കുന്നതെന്നും അതുവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേജ്‌രിവാളിന്റെ വീടിന്റെ തുക തുച്ഛമല്ലേയെന്നുമാണ്. 500 കോടി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വീടിനല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വിദൂരഭാവിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കുമുള്ളതാണ് എന്നു വിശദീകരിക്കാനൊന്നും ബിജെപിക്കാർ മെനക്കെടുന്നില്ല. അഴിമതിയുടെ ഏഴയലത്തുകൂടി പോകാത്തവരെന്ന് ആം ആദ്മിക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രതിഛായയ്ക്കുമേൽ തറയ്ക്കാൻ അവർക്കു കിട്ടിയ ഉഗ്രമൂർച്ചയുള്ള ആണിയാണ് 45 കോടിയുടെ വീട്.

തങ്ങളുടെ വർഗീയ– ദേശീയവാദ ആശയങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിച്ചവരായാണ് ആം ആദ്മികളെ ബിജെപി കാണുന്നത്. ലംഘകരെ രാഷ്ട്രീയമായി അതിവേഗം ഉന്മൂലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവ വോട്ടുമണ്ണ് കൂടുതലായി ഒലിച്ചുപോകുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസിനു തൽക്കാലം ദേശീയമായി കേജ്‌രിവാളിനെ വേണം; ഡൽഹിയിലെ അൽപസംഖ്യരായ കോൺഗ്രസിനു പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാൽ ആം ആദ്മിയെ എതിർക്കുകയും വേണം.

രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയം അഴിമതിക്കുളമാണ്, അതു വൃത്തിയാക്കാൻ കുളത്തിലിറങ്ങുകതന്നെ വേണമെന്നതായിരുന്നു പത്തു വർഷം മുൻപു പാർട്ടിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേജ്‌രിവാൾ‍ മുന്നോട്ടുവച്ച യുക്തി. വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പക്ഷംപിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും അണികളും വാക്കുകൾക്കൊണ്ടണിഞ്ഞത് ഗാന്ധിയൻ ലാളിത്യത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ്. ദേശീയ പാർട്ടിയെന്ന പദവിയിലേക്കുയർത്തുന്ന വിജയങ്ങൾക്ക് അതു പ്രധാന യോഗ്യതയുമായി.

അഴിമതിക്കുളത്തിലെ കിനാവള്ളികൾ തങ്ങളെയും വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയെന്ന് ഒന്നുകിൽ ഏറ്റുപറയണം. അല്ലെങ്കിൽ, കേൾക്കുന്നതെല്ലാം കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങളാണെന്നു തെളിയിക്കണം – കേജ്‌രിവാളും പാർ‍ട്ടിയും ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

ഡൽഹി സിവിൽ ലൈൻസിലെ ഫ്ലാഗ്സ്റ്റാഫ് റോഡിലുള്ള ആറാം നമ്പർ വീട് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തുകയ്ക്കു പൊളിച്ചു പണിതില്ലെന്നു വാദിക്കാത്തതിനാൽതന്നെ ആം ആദ്മിക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാണെന്നു പറയാം. ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷന് 11.3 കോടി, തറയിൽ പാകിയ മാർബിളിന് 6.02 കോടി തുടങ്ങിയ കണക്കുകളും അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടിന്റെ മൂന്നു മുറികളിലെ സീലിങ് ഇളകിവീണു എന്നതാണ് പൊളിച്ചുപണി വേണ്ടിവന്നതിനു പറയുന്ന പ്രധാന കാരണം.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമൊക്കെ കെട്ടുറപ്പുള്ള വീടുകളിൽത്തന്നെ താമസിക്കണം. അവ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഒൗദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടാവണം. ഭാവിയെക്കൂടി കരുതിയുള്ളതായതിനാൽ‍ നിർമാണം ഈടുറ്റതാവണം. അത്തരം പരിഗണനകളോടെ ഒൗദ്യോഗിക വീട് പണിയുമ്പോഴും വർത്തമാനകാലത്തെ താമസക്കാരന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. കേജ്‌രിവാളിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്നു പറയാൻ മിത്രങ്ങൾക്കുപോലും മനസ്സുവരില്ല. അദ്ദേഹം നാളിതുവരെ പണിതുയർത്തിയ പ്രതിഛായ പക്ഷേ, അതല്ല.

ആ പ്രതിഛായ നിർമിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വീടായി മാറിയ വീടിനെയും കേജ്‌രിവാൾ‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് എട്ടു വർഷം മുൻപത്തെ കാര്യമാണ്. 2015ൽ ആണ് കേജ്‌രിവാൾ ആ വീട്ടിലേക്കു മാറുന്നത്. അതിനുമുൻപ് നാലു മുറികളിലെയും എയർ കണ്ടീഷനറുകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. അതു മരാമത്തു വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എസികൾ മാറ്റുന്നതിനാൽ നാലു ഭിത്തികളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ വിടവുകൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നുവത്രേ അവരുടെ ആശങ്ക. അതൊക്കെയൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്നാണോ ചോദ്യം? നിർമിത വാർത്തകളിൽ ചോദ്യമില്ല.

തന്റെ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനുമുൻപ് കെട്ടിടത്തിനു വെള്ളപൂശുകപോലും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു കേജ്‌രിവാളിന്റെ മറ്റൊരു നിർദേശം. കുമ്മായത്തിനാണെങ്കിൽപോലും പണച്ചെലവു ചെലവു തന്നെയാണ്. പണം ജനത്തിന്റേതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, സാമാന്യം വലിയവീടാണെങ്കിലും ലാളിത്യത്തിന്റെ ആർഭാടമായിരുന്നു തത്വം. അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലാണ് കേജ്‌രിവാളും കുടുംബവും താമസിച്ചുപോന്നത്. പല സമയത്തായി അതിന്റെ മൂന്നു മുറികളിലെ മച്ചിന്റെ ഭാഗം അടർന്നുവീണു. വീടിന്റെ അരക്ഷിതസ്വഭാവം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി. പരിഹരിച്ചുവന്നപ്പോൾ 45 കോടിയുടെ ബില്ലായി എന്നു മാത്രം.

വെള്ളപോലും പൂശേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദേശത്തിൽനിന്ന് വിയറ്റ്നാം മാർബിൾ പാകിയ തറയുള്ള വീട്ടിലാണ് കേജ്‌രിവാൾ എത്തിനിന്നത്. വലിയതുക ചെലവഴിച്ചു എന്നതല്ലാതെ, വീടിന്റെ മറപറ്റിനിന്ന് അദ്ദേഹം പണം കൈക്കലാക്കി എന്നൊരാരോപണം ബിജെപിക്ക് ഇതുവരെയില്ല. ദുർച്ചെലവാണ് അഴിമതിയായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. വീടുപണിയെക്കുറിച്ചു ലഫ്.ഗവർണർക്കു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്താണു പറയുകയെന്നറിയില്ല. എന്തുതന്നെയായാലും, വ്യത്യസ്തരായ പാർ‍ട്ടിയും നേതാവുമെന്ന പ്രതിഛായയുടെ ചുമരുകളല്ല, അടിത്തറതന്നെയാണ് വീടുപണിയിൽ ഇളകിയിരിക്കുന്നത്.

ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനു ശല്യമായേക്കാമെങ്കിലും, 45 കോടിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് നേതാവിന് ഇനി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല. വാക്കിൽ ആഡംബരം വേണ്ടവർക്കു പറയാം, കേജ്‌രിവാൾ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്.

