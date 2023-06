ചരിത്രമെഴുതിയ മഷി മായില്ല

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹർലാൽ നെഹ്‍റു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പതിപ്പിച്ച മുദ്ര അനശ്വരവും അവിസ്മരണീയവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു തമസ്കരിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാകുന്നു. നെഹ്റു ജീവിച്ച, ന്യൂഡൽഹിയിലെ തീൻമൂർത്തി ഭവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെഹ്റു സ്മാരക മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ (എൻഎംഎംഎൽ) പേര് ‘പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി’ എന്നാക്കി മാറ്റിയതു വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്.



ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖ്യശിൽപിയോടു ചിരകാല നന്ദിസ്മരണ വേണ്ടിടത്താണ് ഈ തമസ്കരണം. പേരുമാറ്റത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയമാനം ഈ നടപടിക്കു കൂടുതൽ ഗൗരവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. തീൻമൂർത്തി കോംപ്ലക്സിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മ്യൂസിയം (പ്രധാനമന്ത്രി സംഗ്രഹാലയ) ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നെഹ്റുവിന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും സംഭാവനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മ്യൂസിയവും ലൈബ്രറിയും നെഹ്റുവിന്റെ മാത്രം പേരിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ശുപാർശ ശരിവച്ചാണ് സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റായ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ഇപ്പോൾ പുതിയ പേര് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും സംഭാവനകളെ സ്മരിക്കാനാണ് ഈ പേരുമാറ്റമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വാദം. അതേസമയം, ചരിത്രമില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചരിത്രം മായ്ക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം ശ്രമത്തിലൂടെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇകഴ്ത്താൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പ്രതികരിച്ചത്.

സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ 75–ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളുടെ പട്ടികയിൽനിന്നു ജവാഹർലാൽ നെഹ്‍റുവിനെ ഒഴിവാക്കിയത് നേരത്തേ വ്യാപകപ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ ഹിന്ദുമഹാസഭാ നേതാവ് വി.ഡി.സവർക്കർക്കു ‌സ്ഥാനം ലഭിച്ചതു വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു. ഏഴു വർഷംമുൻപ്, രാജസ്ഥാനിൽ എട്ടാം ക്ലാസിലേക്കുള്ള സാമൂഹികശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിൽനിന്നു നെഹ്റുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബിജെപി സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയതും വിവാദമായിരുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ പട്ടികയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ബാല ഗംഗാധര തിലക്, ഭഗത്‌സിങ്, വി.ഡി.സവർക്കർ എന്നിവരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നെഹ്റുവിന്റെ പേരില്ലായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയതാൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ബിജെപിയെന്ന ആരോപണം ഇതിനിടെ പലവട്ടം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ പാഠ്യപദ്ധതി നിർണയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമായ എൻസിഇആർടി (നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷനൽ റിസർച് ആൻഡ് ട്രെയ്നിങ്) ഈയിടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന തിരുത്തലും വെട്ടിക്കളയലും വ്യാപകമായ വിമർശനത്തിനു കാരണമാവുകയുണ്ടായി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്തിലെ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് ജനാധിപത്യം എന്ന മഹനീയ ആശയത്തെപ്പോലും മാറ്റിനിർത്തുന്നതിൽവരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വെട്ടിനിരത്തൽ. ഇതിനെ‍ാക്കെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുവരുന്നത് ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിനുതന്നെ അപമാനമാകുന്നു.

നെഹ്റുവിനെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂറിലേറെ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ച ശങ്കറിനെ ഇവിടെ ഓർമിക്കാം. ശങ്കറിന്റെ കാർട്ടൂണുകളിലേറെയും വിമർശനപരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വിമർശനത്തിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നെഹ്റു, കാർട്ടൂണുകളിൽനിന്നു തന്നെ ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് ശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണു ചെയ്തത്. ‘ജനാധിപത്യം എന്നാൽ സഹിഷ്ണുതയാണ്; നമ്മെ അനുകൂലിക്കുന്നവരോടു മാത്രമല്ല, വിയോജിക്കുന്നവരോടും ഉള്ള സഹിഷ്ണുത’ എന്നു പറഞ്ഞ ആ നെഹ്റുവിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ മായ്ച്ചുകെ‍ാണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നത് ഇതോടു ചേർത്തുവയ്ക്കാം. യഥാർഥ ചരിത്രമെഴുതിയ മഷി ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്തതാണെന്നത് കാലത്തിന്റെ അനശ്വര സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഓർമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

English Summary : Editorial about name change of Nehru memorial museum