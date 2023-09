‘പണം നൽകുന്നത് എത്ര വൈകിപ്പിക്കാമോ സർക്കാരിന് അത്രയും ലാഭം; ഈ തട്ടിപ്പ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം’

കളമശേരി കാർഷികോത്സവത്തിൽ നടൻ ജയസൂര്യ കർഷകപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടനും കർഷകനുമായ കൃഷ്ണപ്രസാദ് പ്രതികരിക്കുന്നു...

അപ്പർ കുട്ടനാട് നെൽക്കർഷക സമിതിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പിതാവ് എൻ.പി.ഉണ്ണിപ്പിള്ളയുടെ മരണശേഷമാണ് ഞാൻ കാർഷികരംഗത്തു സജീവമായത്. അക്കാലത്ത് എന്നെ മാതൃകയാക്കി ഒട്ടേറെ യുവാക്കളും കൃഷിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ‘അമ്മ’യുടെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രമുഖ നടന്മാരടക്കം ആദ്യം എന്നോടു ചോദിക്കുന്നത് കൃഷി വിശേഷങ്ങളാണ്.

കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായി എന്നെ മാത്രമേ ജയസൂര്യയ്ക്ക് അറിയൂ. അതിനാലാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് അടക്കമുള്ളവരെന്നു പൊതുവായി അദ്ദേഹം കളമശേരി കാർഷികോത്സവത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എനിക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ കർഷകർക്കും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്.

കൃഷ്ണപ്രസാദിനു പണം ലഭിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു സമരവും ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമല്ലേ നടത്തേണ്ടത്? എനിക്ക് പണം തന്നതിന്റെ രസീത് എടുക്കാൻ കാണിച്ച ഉത്സാഹം മറ്റു കൃഷിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെയും പണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ.

നെല്ലു കൊടുത്ത് രണ്ടരമാസം കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്കു വില കിട്ടിയത്. അതുതന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായിട്ടാണ്. വായ്‌പയായി പണം കിട്ടാനാണോ കർഷകർ നെല്ല് നൽകുന്നത്? പതിനായിരക്കണക്കിനു കർഷകർക്ക് ഇനിയും പണം ലഭിക്കാനുണ്ട്. പലരും രണ്ടാംകൃഷി ഇറക്കിയിട്ടില്ല. മില്ലുകാർ നൽകുന്ന പിആർഎസ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ ഉടൻ പണം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കർഷകർക്കുള്ളത്. പണം നൽകുന്നത് എത്ര വൈകിപ്പിക്കാമോ പലിശ ഇനത്തിൽ സർക്കാരിന് അത്രയും ലാഭം കിട്ടും. ഈ തട്ടിപ്പ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം.

കർണാടക, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകളാണ് പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് കിളിർക്കാതെ വന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇരട്ടി പണം നൽകി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും. 2002ൽ 12 രൂപയായിരുന്നു കൈകാര്യച്ചെലവ്. 2023ലും ഇതു തന്നെയാണ് ചെലവായി ലഭിക്കുന്നത്. ഏക്കറിന് 100 രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ഇനത്തിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. കൃഷിനാശം ഉണ്ടായാൽ ആർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി വിലയിരുത്തണം. വളം സബ്സിഡി കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 4 വർഷത്തെ പമ്പിങ് സബ്സിഡിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നെല്ല് വിലയിൽ കേന്ദ്രവിഹിതം വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാന വിഹിതം കൂട്ടിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല കുറവ് വരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്.

ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കലയിലോ കാർഷികമേഖലയിലോ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കർഷകരുടെ വേദന സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്.

(ചലച്ചിത്ര താരവും കർഷകനുമാണ് ലേഖകൻ)

English Summary: Actor and farmer Krishnaprasad on farming and farmers' protection