എയിംസ് ഇനിയും ‌വൈകിക്കൂടാ

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്) കേരളത്തിലെത്താൻ വൈകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷ വന്നിട്ടും കാത്തിരിപ്പു നീളുകയാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ആരോഗ്യരംഗത്തു വിപുലമായ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം യാഥാർഥ്യമായാൽ അതു നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ തലയെടുപ്പാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.



എയിംസിനുവേണ്ടി 200 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് സംസ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഇതിനായി കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആദ്യ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷന്റെ (കെഎസ്ഐഡിസി) കൈവശമുള്ള 153 ഏക്കർ ഭൂമി നേരത്തേ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമിക്കുപുറമേ കാന്തലാട്, കിനാലൂർ വില്ലേജുകളിൽനിന്നായി 40.68 ഹെക്ടർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സാമൂഹിക ആഘാത പഠനവും അതിന്മേലുള്ള ചർച്ചയും നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽനിന്ന് 28 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് കിനാലൂർ.

എയിംസിന്റെ വരവ് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ, കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ച് എത്രയുംവേഗം ഈ അഭിമാന സ്ഥാപനം നേടിയെടുക്കാനാവണം ഇനി കേരളത്തിന്റെ ശ്രമം. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നേരിടുകയും വേണം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എംബിബിഎസ് സീറ്റ് എന്നതടക്കം, ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ (എൻഎംസി) പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എയിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിബന്ധമാവില്ലെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം, ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം, 10 ലക്ഷം പേർക്ക് 100 എംബിബിഎസ് സീറ്റ് എന്ന അനുപാതം പാലിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേരളത്തിനു തിരിച്ചടിയാകും. സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ മൂന്നരക്കോടിയായതിനാൽ 3500 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളേ അനുവദിക്കാനാകൂ. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 21 മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 4505 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ അധ്യയന വർഷം 4205 സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം നടന്നു.

പുതിയ ഉത്തരവുപ്രകാരം, കുറഞ്ഞത് 50 സീറ്റുകളുടെ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജ് തുടങ്ങാമെന്നതിനു ഗുണവും ദോഷവുമുണ്ട്. വികസനത്തിൽ പിന്നാക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഗോത്ര മേഖലകളിലും നിലവിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ 50 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജുകളാക്കാൻ പുതിയ ഉത്തരവു സഹായകമാകും. അതേസമയം, മെഡിക്കൽ പഠനം തട്ടിക്കൂട്ടാകരുതെന്ന ജാഗ്രത ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും വേണം. അധ്യാപകരുടെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെയും കുറവു കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ചില മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെയും പിജി സീറ്റുകളുടെയും അംഗീകാരം എൻഎംസി റദ്ദാക്കുന്നതു നാം കേട്ടുപോരുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ വിശേഷിച്ചും.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ഉന്നതകേന്ദ്രമായ എയിംസിന്റെ വരവ് നമുക്കേറെ പ്രതീക്ഷകൾ തരുന്നത്. അതേസമയം, എയിംസ് ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ അവഗണനയുടെ കഥകളാണു കേരളത്തിനു പറയാനുള്ളതെന്നതു മറന്നുകൂടാ. ഇതിനകംതന്നെ നമുക്ക് എയിംസ് സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളേറെയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകെ‍‍ാണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയഭേദങ്ങളും പ്രാദേശിക താൽപര്യങ്ങളും മാറ്റിവച്ച് എല്ലാവരും കൈകോർത്തേതീരൂ.

English Summary: Editorial about AIIMS is not too late