നീണാൾ വാഴട്ടെ ജനാധിപത്യം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ അമൂല്യ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എല്ലാ കാലത്തും, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും അതിന്റെ ശുദ്ധിയും പവിത്രതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. അതുകെ‍‍ാണ്ടുതന്നെ, ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും തദ്ദേശതലത്തിലേക്കും ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നീക്കവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയരുന്ന ആശങ്കകളും ചോദ്യങ്ങളും കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ല.

അത്യധികം നിർണായകമായ ഈ ആശയം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയമില്ലാതെ, നടപ്പാക്കാൻതന്നെയാണു കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ. ഗുണദോഷങ്ങൾ പഠിക്കാനല്ല, ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശുപാർശകൾ നൽകാനും വേണ്ടിവരുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നിർദേശിക്കാനുമാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല സമിതിയോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ത്രിശങ്കു സഭ, അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസാകുന്ന സ്ഥിതി, കൂറുമാറ്റം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിലെ പരിഹാരമടക്കം തേടിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് ദേശീയ താൽപര്യത്തിന് അഭികാമ്യമാണെന്ന് സമിതി രൂപീകരിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. 1951–52 മുതൽ 1967 വരെ ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ഏറെയും ഒരേസമയമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നിരുന്നത്. ഈ രീതി മാറിയതുകെ‍ാണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി സർക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും, ഒരേവർഷം തന്നെ പല തവണയും, നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സർക്കാരിനും പാർട്ടികൾക്കും വൻ ചെലവിനു കാരണമാകുന്നു, ദീർഘ കാലയളവിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തടസ്സമാകുന്നു തുടങ്ങി പല ന്യായങ്ങളും സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, കാലാവധി കഴിയാറായ ബിജെപി സർക്കാർ ‘ഒരു രാജ്യം, ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കു മേൽക്കൈ നേടിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെന്നാണ് ആരോപണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ജനാധിപത്യത്തിനു വിലയിടുകയാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. അമിതമായി അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഏകരൂപത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം കെ‍‍‍ാണ്ടുവരാനുള്ള വ്യഗ്രതയും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഫെഡറലിസത്തെയും തകർക്കുന്ന നീക്കമാണെന്നാണു സിപിഎം വിമർശനം.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും വേണ്ടവിധം കൂടിയാലോചിച്ചുമാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയം, പെ‍ാതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മാസങ്ങൾമാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും തിടുക്കപ്പെട്ടുകെ‍ാണ്ടുവന്നതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളടക്കം വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു വിഷയം ഇത്രയും ലാഘവത്തോടെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്?

ഇതെ‍ാരു സർക്കാർവിലാസം സമിതിയാണെന്ന പരാതി ഗൗരവമുള്ളതുതന്നെ. ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷിനേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയും ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയെയാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും അംഗമാകാനില്ലെന്ന് അധീർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ മനഃപൂർവം അപമാനിക്കലാണെന്നും അധീർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യസഭയിലെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു ഗുലാം നബി ആസാദിനെ സമിതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഏക വ്യക്തിനിയമം എന്നതുപോലെ ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രികയിലുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് ഒരേ സമയത്തുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും. എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പൊതു വോട്ടർ പട്ടികയെന്ന ആശയം ലോ കമ്മിഷനും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, ബിജെപിയിലെ സുശീൽ കുമാർ മോദി അധ്യക്ഷനായ നിയമകാര്യ പാർലമെന്ററി സ്ഥിരം സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പൊതു വോട്ടർ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ആ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയെ‍ാക്കെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു: ‘പൊതു വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കരുതലോടെ നീങ്ങണം, ഭരണഘടനയിലെ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം, വരുംവരായ്കകൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തണം...’ പൊതു വോട്ടർ പട്ടികയ്ക്കുപകരം ‘ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതെ‍ാക്കെ പ്രസക്തമല്ലേ?

