വസ്തുതകളുമായി വൈരുധ്യം; ഗണേഷിന്റെ മൊഴി തള്ളി സിബിഐ

സോളർ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാർ നൽകിയ മൊഴിയും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളുമായി വൈരുധ്യമുണ്ടെന്ന് സിബിഐ റിപ്പോർട്ട്. തനിക്കു പരാതിക്കാരിയുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഗണേഷ്കുമാർ നൽകിയ മൊഴി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മൊഴി നൽകി. എന്നാൽ, പരാതിക്കാരിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നതുൾപ്പെടെ ഗണേഷിന്റെ വാദം പൊളിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മൊഴികളാണ് സിബിഐക്കു ലഭിച്ചത്. താനുമായി ഗണേഷ്കുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചു സിബിഐക്കു നൽകിയ മൊഴിയിൽ പരാതിക്കാരി വിവരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ ബന്ധു ശരണ്യ മനോജും ഗണേഷിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള സെക്രട്ടറി ബി.പ്രദീപ്കുമാറും കേസിൽ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയതായും സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനം ശരണ്യ മനോജ് എന്ന മനോജ്കുമാറിന്റെ മൊഴിയാണ്. പരാതിക്കാരി അറസ്റ്റിലായ ഉടൻ ഗണേഷ് തന്നെ വിളിച്ച് പരാതിക്കാരിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ അവർ തന്റെ പേരു പറഞ്ഞേക്കാമെന്നു പറഞ്ഞെന്നും അത് എന്തു വിലകൊടുത്തും തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും മനോജ് സിബിഐയോടു വെളിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയാണ് പ്രദീപ്കുമാറുമായി ചേർന്ന് മനോജ് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഫെനി ബാലകൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്.

പരാതിക്കാരി എഴുതിയ കത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. ഫെനിയും പ്രദീപ്കുമാറും പത്തനംതിട്ട ജയിലിലെത്തി. അവിടെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ 21 പേജുള്ള കത്ത് ഫെനിക്കു ലഭിച്ചത്. ഇൗ കത്ത് ഫെനി പ്രദീപ്കുമാറിനു നൽകി. പിന്നീടിത് ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു കൈമാറിയെന്നാണു മനോജിന്റെ മൊഴി. ഈ കത്താണ് പിന്നീട് ദല്ലാൾ നന്ദകുമാറിന്റെ കയ്യിലെത്തിയതെന്നും അതുവഴി നിർണായക രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനു കാരണമായതെന്നും മനോജിന്റെ മൊഴിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞുവെന്ന് സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016 ൽ ഇൗ കത്ത് 50 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി പരാതിക്കാരി ദല്ലാൾ നന്ദകുമാറിനു നൽകിയെന്ന വിവരമാണ് മനോജിന്റെ മൊഴിയിലുള്ളത്. അന്നു നൽകിയ കത്തിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയെന്ന പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു മനോജ് നൽകിയ മൊഴിയിലുണ്ട്.

പരാതിക്കാരി നൽകിയ വിശദമൊഴിയിൽ കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാറുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2009 മുതൽ തനിക്കു ഗണേഷ്കുമാറുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്തബന്ധം സിബിഐക്കു മുന്നിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൗ ബന്ധം ഗണേഷിന്റെ അമ്മയ്ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഉറപ്പിലാണ് ബന്ധം മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ഗണേഷിന്റെ പിതാവ് ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും ഇതെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെന്നും തനിക്ക് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുമായിരുന്നെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്.

ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പരാതിക്കാരിയെ മാസങ്ങളോളം മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചത് മനോജായിരുന്നെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പലരെയും വിളിച്ചതെന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയും സിബിഐ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണം വന്നാൽ ഉന്നതർ കുടുങ്ങും

∙ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതായി വിവാദ ദല്ലാൾ പറഞ്ഞ നേതാക്കളുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരായ ലൈംഗികാരോപണക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉന്നതർ കുടുങ്ങും. സോളർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ നടന്നത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനു തയാറാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമോയെന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.

സിപിഎം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദത്തിന്റെ ഫലമായാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ കത്തു വിലയ്ക്കു വാങ്ങി പുറത്തുവിട്ടതെന്നു ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ സിബിഐക്കു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നന്ദകുമാറിനു പുറമേ ആ നേതാക്കളുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിക്കസേരയിൽ ഇടം കൊതിക്കുന്ന എംഎൽഎ അടക്കമുള്ളവരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും.

പലതരം കത്ത് എഴുതാൻ പരാതിക്കാരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചവരും അതു വാങ്ങാൻ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചവരും പ്രതികളാകും. ഭരണമാറ്റത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യാനാണോ അതോ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനാണോ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നു പരാതിക്കാരിയും മറുപടി നൽകണം. ഏറെ വെട്ടിലാകുക ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാകും. ലൈംഗികാരോപണത്തിൽ ഒരാളെ പ്രതിയാക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന കോടതി വിധികളും പൊലീസിന്റെ സർക്കുലറുകളും നിലവിലുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതിയായിട്ടും പ്രാഥമിക അന്വേഷണമില്ലാതെയാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പ്രതിയാക്കിയത്.

2012ൽ നടന്നതെന്നു പറയുന്ന ലൈംഗിക പീഡനം സംബന്ധിച്ച് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2018 ലാണ് പരാതി നൽകിയത്. 5 വർഷവും 10 മാസവും കാലതാമസം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിലും സിബിഐ ഇതെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ കാരണമെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ പലവട്ടം ജയിലിൽ കിടന്ന ഇവരുടെ ഇത്തരം വിശദീകരണം വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണു സിബിഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പീലാത്തോസിനെ ഓർമ വരുന്നെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ

വിരുദ്ധനിലപാടുകളുമായി ഭരണപക്ഷം

∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ തിരുവഞ്ചൂർ സഹായിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയെന്ന് എംഎൽഎമാർ

സോളർ കേസ് യുഡിഎഫിലെ തമ്മിലടിയുടെ ഭാഗമായുണ്ടായതാണെന്നും അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയതെന്നും രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട അടിയന്തരപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാർ ഒന്നടങ്കം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ തിരുവഞ്ചൂർ വഴിവിട്ടു സഹായിച്ചെന്നായിരുന്നു സോളർ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആരോപണം.

ഭരണപക്ഷത്തെ ഇൗ വിരുദ്ധനിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, യുഡിഎഫിനെതിരെ പറയാൻ ഇ.പി.ജയരാജൻ 10 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണത്തിൽ എന്തു കേസാണെടുത്തതെന്നു ചോദിച്ചു. നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പക്ഷഭേദമൊന്നും കാണിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ മടിയില്ലാത്ത സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിലുള്ളതെന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ എങ്ങനെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

പരാതിക്കാരിയുടെ പേരിൽ 6 വ്യാജക്കത്തുകൾ സൃഷ്ടിച്ച്, 70 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ കുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും മാപ്പു പറയണമെന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗണേഷ്കുമാർ ദൂതൻ വഴി സംഘടിപ്പിച്ച കത്താണ് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ദുരുപയോഗിച്ചത്. സ്വന്തം ഓഫിസിൽനിന്ന് അവതാരങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേറ്റു മൂന്നാം നാൾ ഒന്നാം നമ്പർ അവതാരത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് പരാതി എഴുതി വാങ്ങിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇരട്ടച്ചങ്കല്ല, ഇരട്ടമുഖമാണ്–ഷാഫി പറഞ്ഞു.

കള്ളമൊഴിക്ക് പ്രതിഫലം 5000 രൂപ

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ കള്ളമൊഴി നൽകിയതിന് 5000 രൂപ പ്രതിഫലം കിട്ടിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും സിബിഐയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പരാതിക്കാരിയുടെ മുൻ ഡ്രൈവർ ശ്രീജിത്താണ് ഈ മൊഴി നൽകിയത്. ഇതടക്കം, ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് സിബിഐ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്:

∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരടക്കം പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ഇവരാരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ആരോപണത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസം പരാതിക്കാരിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു മൊഴി നൽകി.

∙ പരാതിക്കാരിയുടെ സോളർ കമ്പനി ജീവനക്കാരും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകാരും ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.

∙ 2012 നു ശേഷം പരാതിക്കാരിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു പങ്കാളി ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ മൊഴി നൽകി.

∙ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താൻ ലൈംഗിക പീഡനമൊന്നും കണ്ടില്ലെന്നു പി.സി.ജോർജ് മൊഴി നൽകി.

∙ പരാതിക്കാരിക്കും ബിജുവിനുമെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിലും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസുകളും അറസ്റ്റും.

∙ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് 2013 ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കൊച്ചിയിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കോടതിയിൽ രഹസ്യ മൊഴി നൽകിയപ്പോഴോ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞില്ല. പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ 4 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചില്ല.

∙ പരാതിക്കാരിയും ബിജുവും ചേർന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ലെറ്റർപാഡ് ഉണ്ടാക്കി.

∙ പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാരി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെന്നും കേരള പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഡിവൈഎസ്പി എ.ഷാനവാസ്.

∙ ഡൽഹിയിൽ പണം കൈമാറ്റം നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിനു തെളിവില്ല.

∙ പരാതിക്കാരിക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസുകൾക്കു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമില്ല.

English Summary: The CBI report has conflicted with kb ganeshkumar statement given and the facts found in the investigation