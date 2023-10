ആരോഗ്യ ലോകത്തിന് ശുഭവാർത്തകൾ

ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സമർപ്പിതരായി പരീക്ഷണ, ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലശ്രുതിയാണു കാലങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കു താങ്ങും തണലുമാകുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്കു വൻഭീഷണിയായി മാറിയ മഹാമാരികളെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള വഴികൾ തേടിക്കെ‍ാണ്ടേയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകം ഇതാ രണ്ടു ശുഭവാർത്തകൾ ഒരുമിച്ചു കേൾക്കുന്നു. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള എംആർഎൻഎ വാക്സീൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ കണ്ടെത്തിയതിനാണ് ഈ വർഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നെ‍ാബേൽ. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ പുണെയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച മലേറിയ വാക്സീനു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അനുമതി നൽകിയതും ഇതോടെ‍ാപ്പംതന്നെ നാം കേട്ടു.



ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം മാനവരാശിയുടെ ഉന്നമനമാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളോളം പരീക്ഷണശാലയിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർ മനുഷ്യനുവേണ്ടിയുള്ള നിർണായക കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ അനശ്വരരാവുന്നു. എംആർഎൻഎ (മെസഞ്ചർ റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്) വാക്സീനിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ വഴി ഒരുക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഡോ.കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ, ഡോ. ഡ്രൂ വൈസ്മൻ എന്നീ ഗവേഷകർ നെ‍ാബേൽ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ അതു ദശാബ്ദങ്ങളായി അവർ നടത്തിയ ക്ലേശപഠനത്തിനുള്ള അംഗീകാരംകൂടിയായി മാറുന്നു. കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് 15 വർഷം മുൻപ് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകളുടെ നിർണായകമായ കണ്ടെത്തലിലേക്കു നയിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇവർ‌ ഗവേഷണം നടത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വാക്സീൻ ഇനിയും വൈകുകയും കോവിഡിന്റെ സംഹാരശേഷി ഇതിലും ഭീകരമാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

കോവിഡിനെതിരെ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയവയിൽ എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾക്കു പ്രതിരോധശേഷിയേറും. വീര്യം കുറഞ്ഞ വൈറസിനെയോ വൈറസിന്റെ ഭാഗങ്ങളെയോ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുപകരം എംആർഎൻഎ വാക്സീൻ ശരീരത്തെക്കൊണ്ടുതന്നെ വൈറസിന്റെ ഒരുഭാഗം നിർമിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമാണ് ഇവ. നിർമിക്കാനും ചെലവു കുറവ്. കാൻസർ വാക്സീനുകളുടെ നിർമാണത്തിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് എംആർഎൻഎ വാക്സീൻ.

ലോകമാകെ ഒരുവർഷം നാലുലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രോഗമാണു മലേറിയ. മലേറിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ വാക്സീൻ രണ്ടു വർഷംമുൻപ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതു ചരിത്രപരമെന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ദീർഘകാലത്തെ ഗവേഷണത്തിനും ആറു വർഷത്തെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾക്കും ശേഷമായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അന്നത്തെ അംഗീകാരം. ചെലവു കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ ‘ആർ–21/മെട്രിക്സ് എം’ വാക്സീന്റെ ഉപയോഗത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തവർഷം ആദ്യത്തോടെ ഇതു വിതരണത്തിനു തയാറാകുമെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലേറിയപോലെ കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമായ ഡെങ്കിപ്പനി സമീപവർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്; ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 21% രോഗികളുടെ വർധന. ഡെങ്കിപ്പനി തടയാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വാക്സീൻ യുഎസിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ, 2026ൽ തയാറാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇമ്യുണോളജിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (ഐഐഎൽ) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മരുന്നു കമ്പനിയായ പനേഷ്യ ബയോടെക് എന്നിവയും വാക്സീൻ നിർമിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ വ്യാപ‍ൃതരാണ്.

ചിക്കുൻഗുനിയയ്ക്കെതിരെ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി വാൽനേവ വികസിപ്പിച്ച ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീൻ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന ആദ്യഘട്ട ട്രയൽഫലം ലോകം കേട്ടതും ഈയിടെയാണ്. നിലവിൽ ചിക്കുൻഗുനിയയ്ക്കെതിരെ അംഗീകൃത വാക്സീനോ ഫലപ്രദമായ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ ഇല്ല. ലോകത്തു വലിയ പ്രതിസന്ധി തീർക്കാവുന്ന രോഗകാരികൾക്കെതിരെ സാധ്യതാ വാക്സീനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) സജീവമാകുന്നതും പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് ഗവേഷണം. ഈ പട്ടികയിൽ കോവിഡിനോടെ‍ാപ്പമുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിപ്പയുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാലു തവണയുണ്ടായ നിപ്പബാധ പല ജീവനുകൾ കവർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിപ്പ വാക്സീൻ കേരളത്തിന്റെകൂടി അടിയന്തരാവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

