ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി

നിയമലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ചുള്ള കേസുകളിൽ അന്വേഷണ നടപടികളും തികച്ചും നിയമപരമായിരിക്കണം. അല്ലാതെവരുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയാവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക. ഇംഗ്ലിഷ് വാർത്താ പോർട്ടലായ ന്യൂസ്ക്ലിക്കിനെതിരെയുള്ള നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണുയരുന്നത്.



ന്യൂസ്ക്ലിക്കിനെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെല്ലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടികൾ കടുത്ത വിമർശനത്തിനു വഴിവച്ചിരിക്കുന്നു. പൊലീസിന്റെതന്നെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് ‘സംശയിക്കപ്പെടുന്ന 37 പുരുഷൻമാരെയും 9 സ്ത്രീകളെയുമാണ്’ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ന്യൂസ്ക്ലിക് സ്ഥാപകൻ പ്രബീർ പുർകായസ്ഥയെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹ്യുമൻ റിസോഴ്സസ് വിഭാഗം മേധാവി അമിത് ചക്രവർത്തിയെയും ഭീകരപ്രവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരം (യുഎപിഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി.

വിദേശത്തുനിന്നുള്ള നിക്ഷേപകനുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേടാരോപിച്ചു ന്യൂസ്ക്ലിക്കിനെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവിഭാഗം നടപടി തുടങ്ങിയത് 2020 ഓഗസ്റ്റിലാണ്. അവർക്കു പിന്നാലെ 2021ൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) രംഗത്തുവന്നു. പ്രബീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തടയുകയും ചെയ്തു. ഇ.ഡിയുടെ കേസ് ഈ മാസം ഒൻപതിനു കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയൊരു കേസുമായി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെൽ‍ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

ചൈനയുടെ പ്രചാരവേലകൾക്കായാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകൻ ന്യൂസ്ക്ലിക്കിനു പണം നൽകിയതെന്നും ഇടപാടുകളിൽ കടുത്ത നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണ് നേരത്തേ ആരോപിക്കപ്പെട്ടത്. നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ന്യൂസ്ക്ലിക് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അയൽരാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്താശചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും വിദേശനിക്ഷേപം വാങ്ങുന്നതിൽ നിയമലംഘനവും വാർത്താ പോർട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടപടികളെടുക്കുകതന്നെ വേണമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും തുരങ്കംവയ്ക്കുന്ന നടപടികളാണ് വാർത്താ പോർട്ടലിന്റേതെന്ന ആരോപണവുമായാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷൽ സെല്ലിന്റെ നടപടികൾ. കശ്മീരും അരുണാചൽപ്രദേശും തർക്കപ്രദേശങ്ങളായി കാണിക്കുന്ന ഭൂപടം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, കോവിഡ് നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു തുടങ്ങിയവയാണ് നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ്ക്ലിക് നടത്തിപ്പുകാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെയും പോർട്ടലിൽ വിശകലനങ്ങളും പംക്തികളും എഴുതുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും വീടുകളിൽ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയ്ഡ് നടത്തി ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന വസ്തുതകളൊന്നുംതന്നെ ഇതുവരെയും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സമരം, വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ കലാപം, കർഷകസമരം തുടങ്ങിയവ റിപ്പോർ‍ട്ട് ചെയ്തോ എന്നും മറ്റുമാണ് തങ്ങളോടു ചോദിച്ചതെന്നു നടപടി നേരിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശമില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉയരുന്നു. വിമർശനവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനമെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അടിസ്ഥാന പൗരാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മീഡിയ വൺ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓർമിക്കാവുന്നതാണ്.

അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് ന്യൂസ്ക്ലിക് കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു മാധ്യമലോകത്തിനാകെ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതാണോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം? മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ നിർദേശിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിനുള്ള കത്തിൽ വിവിധ മാധ്യമസംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സ്വേച്ഛാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇടപെടണമെന്നും മാധ്യമസംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

English Summary: Editorial about actions against Newsclique are criticised