ഞാൻ ഇനി serious ആകില്ല ഡാ, delulu is my solulu. പക്ഷേ he is trying to rizz up, tbh എനിക്ക് skibidi behavior alert എന്നു പറയാനാ തോന്നിയെ. അവൻ ഒരു walking red flag ആണ്. Lowkey ഞാൻ okay ആണ്... highkey I need a therapist and a biriyani ! Ok byeee ily ttyl xoxo stay delulu, stay iconic skibidi out. ഇതേതു ഭാഷയെന്നു ഞെട്ടണ്ട, 2k കിഡ്‌സിന്റെ ഇൻസ്റ്റ, വാട്സാപ് ഒന്നു കയറി നോക്കിയാൽ മതി!

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ബയോ നോക്കി CEO എന്നൊക്കെ കണ്ട്, എന്താലേ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ വലിയ ആളായല്ലോ, അഭിനന്ദിച്ചേക്കാം എന്നു വിചാരിക്കാൻ വരട്ടെ. CEO എന്നാൽ ‘ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ആ കാര്യത്തിന്റെ ബോസ്’ എന്നതാണ്. ‘CEO of Sleeping’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ. മെയിൻ പണി ഉറക്കം എന്നർഥം. No Cap എന്നതിനർഥം ‘സത്യസന്ധമായ’ എന്നതാണ്. Salty, thirsty ഒന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല! Salty എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യത്തിൽപോലും കോപിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Thirsty എന്നാൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ശ്രമം. ‘He's got serious rizz’ എന്നു കേട്ടാൽ, ഏതോ മാരകരോഗമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാനോ വശീകരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണിത്. Delulu എന്നാൽ delusional. യുക്തിയില്ലാത്ത ആശയങ്ങളുള്ള സ്വപ്നജീവികളുടെ വിളിപ്പേര്.

ശ്യാമ ശശിധരൻ

ഇമെയിൽ/ മെസേജ് എന്നിവയിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിന്റെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. പണ്ട് ക്ലാസിൽ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ between എന്ന വാക്കിനു ‘btw’ എന്നു കുറിച്ചതിനു നടുമ്പുറം തല്ലിപ്പൊളിച്ച ടീച്ചറെ സ്മരിച്ച് ഇതാ കുറച്ചു പോപ്പുലർ ഷോർട്ഫോമുകൾ.



Afaik: As Far As I Know



Imao: In My Arrogant Opinion



Tbh: To be Honest



Ily: I love you



Ama: Ask Me Anything



Fomo: Fear of Missing out



IRL: In Real Life.



Sus: Suspicious

നമ്മളറിയാത്ത നിഘണ്ടു ഇവർക്ക് എവിടുന്നു കിട്ടി? ഈ 2k പിള്ളേർസിനെ പെറ്റിട്ടതേ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്കാണ്.‘കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരൂ നീ’ കേട്ടും പാടിയുമല്ല, ‘കോക്കോമെലൻ’ എന്ന കുട്ടിയുട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടാണ് അവർ വളർന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ലോകം അവരുടെ ചിന്തകളെ, ഭാഷയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതാണ് അവർക്കിഷ്ടം. പിന്നെ, തലയോട്ടിയുടെ ഈ ഇമോജി കണ്ട്, ഓ ‘ഡാർക്ക്’ എന്നു വിചാരിക്കണ്ട, അതു ചിരിയുടെ ഇമോജിയാണ് ! Gen Z ഭാഷയെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടത് പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുത്ത മീം കൾചർ , അതുപോലെ ട്രോൾസ്. കോഡ് മിക്സിങ് (രണ്ടോ അതിലധികമോ ഭാഷ ചേർത്തു സംസാരിക്കുന്ന രീതി), കെ-ഡ്രാമ, ഹോളിവുഡ്, ആനിമെ എന്നീ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് 2k കിഡ്സിനു നൽകിയതാണ് ഈ ഭാഷ.

ആരാണ് Gen Z? ഏറക്കുറെ 1997- 2013 കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവർ. 2013- 2024 കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവർ ജനറേഷൻ ആൽഫ. ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ 2k kid എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ടു വിളിക്കുന്നു.

Gen Z തലമുറയോട് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസോം ദസ്തയേവ്സ്കിയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ എന്ന സംശയത്തിൽ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് മുഴുവനും കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിലെ ഉദാഹരണംവച്ച് ക്ലാസ് ‘വൈബ്’ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നാലുദാഹരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കുന്നവന്റെ ആത്മഗതം ‘so cheugy!’. Cheugy (ചൂഗി) എന്നുപറഞ്ഞാൽ പഴഞ്ചൻ സ്റ്റൈൽ എന്നാണർഥം. തള്ളവൈബ്– തന്ത വൈബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ന്യൂജൻ പദം. അതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ, ഓവർ ആകുമോ എന്ന അർഥത്തിൽ ‘ചെടിപ്പിക്കുക’ എന്നു പറയാറില്ലേ? അതിനെ ഇപ്പോൾ cringe (ക്രിഞ്ച്) എന്നാണ് പറയുക.

‘അയ്യോ, ഈ പിള്ളേര് മലയാളത്തെ കൊല്ലുന്നേ’, ‘ഇംഗ്ലിഷിനെ കൊല്ലുന്നേ’ എന്നു കരയാൻ നിൽക്കേണ്ട. മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഇതിന്റെ നല്ലവശം കൂടി കാണണം. ഭാഷയിലെ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയാണ് എടുത്തുപറയേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ, മുൻതലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും വശമില്ലാതിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാന്യതയോടെ ഭാഷയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരുന്ന ഒന്നാണ് ജെൻഡർ. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ അതു നല്ല വെടിപ്പായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രൽ സർവനാമങ്ങളായ they/ them എത്ര മാന്യമായാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ്/ ഭാര്യ എന്നതിൽനിന്ന് പാർട്നർ എന്ന പദത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഓർത്താൽത്തന്നെ ചിന്തകളും ഭാഷയ്ക്കനുസരിച്ച് എത്ര മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശ്ശെടാ കൊള്ളാമല്ലേ ഈ ജെൻസീ.

(തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളജ് ഇംഗ്ലിഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറാണ് ലേഖിക)