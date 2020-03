നാസിക് (മഹാരാഷ്ട്ര)∙ വ്യോമസേന വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാന് ഭഗവാൻ മഹാവീർ അഹിംസ പുരസ്കാരം. അഖില ഭാരതീയ ദിഗംബർ ജൈൻ മഹാസമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണു പുരസ്കാരം. 2.51 ലക്ഷം രൂപയും ശിൽപവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം, മഹാവീർ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ 17ന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Abhinandan Varthaman will be the first recipient of the 'Bhagwan Mahavir Ahimsa Puraskar' instituted by the Akhil Bharatiya Digambar Jain Mahasamiti.