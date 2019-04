നോട്ട്നിരോധനം: മോദിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നോട്ടു നിരോധനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെയും അമിത് ഷായെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ ഗുരുതര അഴിമതി ആരോപണം. നിരോധനം വരുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 3 സീരീസ് നോട്ടുകൾ വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ചെത്തിച്ചെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അസാധു നോട്ട് മാറി നൽകിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ 320 കോടി രൂപ വരെ മാറ്റി നൽകിയെന്ന് ഒളിക്യാമറാ ദൃശ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചത്.

കള്ളപ്പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനെന്ന പേരിൽ മോദി സർക്കാർ നടത്തിയ നോട്ടുനിരോധനം ഇഷ്ടക്കാർക്കായി ചോർത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ബിജെപി ഇതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നുമാണു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ പുറത്തുവിട്ട ആരോപണത്തിന്റെ കാതൽ. ഇതു തള്ളിയ ബിജെപി കോൺഗ്രസിനെതിരെ നിയ‌മനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രതികരിച്ചു. 2016 നവംബർ 8നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നോട്ടു നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപു നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചെ‌ത്തിച്ചു. ഹിൻഡണിലെ വ്യോമസേനാതാവളം വഴി നോട്ടെത്തിച്ചെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.

രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ‘റോ’യുടെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രാഹുൽ രത്നകേർ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത്. നോട്ടുനിരോധനം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന വിഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് ഇതിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണു മാധ്യമസമ്മേളനത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. 2 തവണ അമിത് ഷായുടെ പേരും പരാമർശിച്ചു.

പിഎംഒയിൽ ഇതിനു നേതൃത്വം നൽക‌ാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. വിദേശത്തു നിന്ന് അച്ചടിച്ച് എത്തിച്ച കറൻസിയുടെ കൈമാറ്റത്തിനു പല വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി 26 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു. ഇടപ‌ാടുകളിൽ പങ്കാളിയായ താൻ മാത്രം 20,000 കോടി രൂപയോളം കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നാണു രാഹുൽ രത്നകേറിന്റെ അവകാശവാദം. റിസർവ് ബാ‌ങ്കിന്റെ ഓഫിസുകളിൽ ഇവർ പണമിടപാടു നടത്തുമ്പോൾ, പ്ര‌‌ധാന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മൗനം പാലിച്ചെന്നും ഇതിനു ‘ഡൽഹി’ ഇട‌പെടൽ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നതായും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

