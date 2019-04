അസമിൽ 4 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ള ‘ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഒബ്സർ‍വേറ്ററി ’ എന്ന സന്നദ്ധസംഘടന നൽ‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അസം സർക്കാരിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി.

പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നു മുതലെടുപ്പിനു ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. നിരോധിത സംഘടനയായ ഉൾഫയ്ക്കു ശക്തി പകരാനുതകും വിധം മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചെന്നും സംഘടന ആരോപിച്ചിരുന്നു.

നിതുമൊനി സൈക്യ (പ്രതിദിൻ ടൈം), അജിത് ഭുയാൻ (പ്രാഗ് ന്യൂസ്), അഫ്രിദ ഹുസൈൻ (ഇൻസൈഡ് എൻഇ), മഞ്ജിത് മഹന്ത (അസോമിയ പ്രതിദിൻ) എന്നിവരാണു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. ഇവർ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുതിയ വിഘടനവാദികൾ രംഗത്തു വരുമെന്നും ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ആരോപിക്കുന്നു.

