ചർച്ച പരാജയം: ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ്– എഎപി സഖ്യമില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒടുവിൽ തീരുമാനമായി, ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് – ആംആദ്മി പാർട്ടി സഖ്യമില്ല. സഖ്യചർച്ചകളിൽ നിന്ന് എഎപി പിൻവാങ്ങിയെന്നും മുഴുവൻ സീറ്റിലും തനിച്ചു മത്സരിക്കുമെന്നും ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹി പി.സി. ചാക്കോ വ്യ‌ക്തമാക്കി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തു ത്രികോണ മത്സരത്തിനു വഴിയൊരുങ്ങി.

എഎപി കൺവീനറും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളാണു സഖ്യത്തിനു തടസ്സം നിന്നതെന്നാണു സൂചന. എഎപിയുടെ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചതോടെ ഇനി ചർച്ച വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

‘കോൺഗ്രസിനു മൂന്നും എഎപിക്കു നാലും സീറ്റെന്ന നിലയിൽ ഏകദേശ ധാരണയായിരുന്നു. ഇന്നലെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ എഎപി ചർച്ചകളിൽനി‌ന്നു പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു’– പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിക്കു പുറമേ ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഖ‌്യം വേണമെന്ന എഎപി നിലപാടാണു പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമായത്.

7 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ ഇന്നോ നാളെയോ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിസിസി അധ്യക്ഷയുമായ ഷീലാ ദീക്ഷിത് ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഎപി 7 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥ‌ാനാർഥികളെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 7 സീറ്റിലും ബിജെപിയാണു വിജയിച്ചത്. 23 വരെയാണു ഡൽഹിയിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. മേയ് 12നാണു വോട്ടെടുപ്പ്.

കേരളത്തിൽ 11 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിന്തുണ യുഡിഎഫിന്

കൊച്ചി∙ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി കേരളത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കും. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പൊന്നാനി, പാലക്കാട്, ആലത്തൂർ, തൃശൂർ, ചാലക്കുടി, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിനെയും മലപ്പുറത്ത് എൽഡിഎഫിനെയും പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കും. കേരളത്തിൽ പാർട്ടി മൽസരിക്കുന്നില്ല. എൻഡിഎയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതു പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നതു സംബന്ധിച്ചു അതത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ തീരുമാനമെടുക്കും.

