പാക്ക് ഭടനോ പൗരനോ ബാലാക്കോട്ട് മരിച്ചില്ല: സുഷമ സ്വരാജ്

അഹമ്മദാബാദ്∙ ബാലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പാക്ക് ഭടനോ പൗരനോ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ്. ‘ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര ക്യാംപുകൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടാനാണു സൈന്യത്തിനു നിർദേശം നൽകിയത്.

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണം സ്വരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടി മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു പാക്ക് സൈനികനോ പൗരനോ പോലും ജീവഹാനി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ’ – ബിജെപി വനിതാപ്രവർത്തക സമ്മേളനത്തിൽ സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ എഫ്–16 വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായും 2016ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയതായുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാദങ്ങളും ഇതു പോലെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പാക്ക് പട്ടാളവക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് ഗഫൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: No Pakistan soldier or citizen died in Balakot air strike: Sushma Swaraj