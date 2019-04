പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിന് സസ്പെൻഷൻ; നടപടി വിവാദത്തിൽ

ന്യൂഡൽ‍ഹി ∙ ഒഡീഷയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിന് കർണാടക കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തിരഞ്ഞെടുപ്പു നിരീക്ഷകനുമായ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിനെ സസ്പെൻഡ് െചയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നടപടി വിവാദമായി. എസ്പിജി സുരക്ഷയുള്ളവരെ പരിശോധനയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണു കർണാടക പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായ മുഹ്സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

എന്നാൽ, എസ്പിജി സുരക്ഷയുള്ളവർക്കു തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തും ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നു മാത്രമാണു നേരത്തേ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒൗദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയ്ക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടികളില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്; അതിന്, പരിശോധന പാടില്ലെന്ന് അർഥമില്ല. സംബൽപുരിലെ ഹെലിപാഡിൽനടന്ന പരിശോധന കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര 20 മിനിറ്റ് വൈകിയെന്നാണു കമ്മിഷൻ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടെത്തിയത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലൂടെ എന്തു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ ചോദിച്ചു. ചിലർക്കു പ്രത്യേക നിയമമുണ്ടോ? എസ്പിജി സുരക്ഷയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും വാഹനവ്യൂഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തേ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുള്ളവരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ് തടസ്സമുള്ളതെന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേൽ വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തു സംഗതിയാണു മോദി കോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒൗദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ചോദിച്ചു. കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ മോദിയുടെ കോപ്റ്ററിൽനിന്നു വാഹനത്തിലേക്കു മാറ്റിയ പെട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംശയമുന്നയിക്കപ്പെട്ടശേഷം കമ്മിഷൻ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങൾ കരുതിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പക്ഷപാതപരമായ നടപടിയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലായിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽമാത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് അയച്ച കത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയ മുൻ സെക്രട്ടറി ഇ.എ.എസ്. ശർമ ചോദിച്ചു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയുടെയും ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെയും ഹെലികോപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവകവുമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ 324ാം വകുപ്പ്. എസ്പിജി സുരക്ഷ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അത് ഭരണഘടനയ്ക്കു മുകളിലല്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന പാടില്ലെന്നും മുഹ്സിനെതിരെയുള്ള നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും ശർമ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



