ന്യായ് പദ്ധതി: വോട്ടർമാർക്ക് നേരിട്ട് കത്തയച്ച് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനമായ ന്യായ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു വോട്ടർമാർക്കു നേരിട്ടു കത്തയച്ചു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. 120 ലക്ഷം പേർക്കു രാഹുലിന്റെ കത്ത് എത്തിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ നിർധനരായ 20 % ആളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിവർഷം 72,000 രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കു പരമാവധി പ്രചാരണം നൽകാനാണിത്.

വോട്ടർമാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് എസ്എംഎസ് സന്ദേശമായി രാഹുലിന്റെ കത്തിന്റെ ലിങ്ക് അയയ്ക്കും. ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കത്ത് വായിക്കാം. കേരളമുൾപ്പെടെ ഈ മാസം 23നു വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർക്കാവും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കത്ത് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മുതൽ കത്തുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങിയതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

രാഹുലിനു പുറമേ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സമാന രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു പ്രിയങ്ക വിശദീകരിക്കുന്ന ചെറു വിഡിയോ വോട്ടർമാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെത്തിക്കുന്നതു പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണരുടെ വോട്ടു പിടിക്കാൻ ന്യായ് പദ്ധതി ഫലപ്രദ മാർഗമാണെന്നു വിലയിരുത്തിയാണു രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും കളത്തിലിറക്കിയുള്ള പ്രചാരണത്തിനു കോൺഗ്രസ് തയാറെടുക്കുന്നത്.

ന്യായത്തിനു വോട്ട്

രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്നലെ ന്യായ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാഹുൽ. ‘ന്യായത്തിനു വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾ, കർഷകർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, ജാതിയുടെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്കു ന്യായം ഉറപ്പാക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യുക’ – രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

