നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ വ്യാപാരം ഇന്ത്യ നിർത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ടിടത്തായി നടന്നിരുന്ന നിയന്ത്രണരേഖയിലെ വ്യാപാരം ഇന്ത്യ നിർത്തിവച്ചു. ആയുധങ്ങളും വ്യാജ നോട്ടുകളും ലഹരിമരുന്നുകളും കടത്താൻ ഇവിടം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ്. ബാരാമുല്ലയിലെ സലാമാബാദിലും പൂഞ്ചിലെ ചക്കൻദാ ബാഗിലുമാണു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. വാജ്പേയിയുടെ കാലത്താണ് നിയന്ത്രണരേഖ വഴിയുള്ള വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

വിവിധ ഏജൻസികളുമായി ആലോചിച്ചു കള്ളക്കടത്തു അസാധ്യമാക്കുംവിധം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അതിനു ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Trade Across Line Of Control With Pakistan-Occupied Kashmir Suspended