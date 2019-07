പാൽ മാത്രമല്ല, പശു ഓക്സിജനും തരും: ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി

ഡെറാഡൂൺ ∙ പശുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ വായുവിലും ഓക്സിജനാണെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത്. ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുകയും ഉച്ഛ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക മൃഗമാണ് പശുവെന്ന് റാവത്ത് പറയുന്നു. പശുവിനെ തടവിയാൽ ശ്വാസതടസ്സം മാറുമെന്നും ഗോക്കളുടെ സാമീപ്യം ക്ഷയരോഗം ഭേദമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന വിഡിയോ വ്യാപക പ്രചാരം നേടി.

ബാഗേശ്വർ ജില്ലയിലെ ഗരുഡ് ഗംഗാ നദിയിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ പ്രസവിക്കാമെന്ന് നൈനിറ്റാൾ എംപി അജയ് ഭട്ട് പറഞ്ഞത് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് റാവത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇതേസമയം, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Cow is the only animal that exhales oxygen, says Uttarakhand CM