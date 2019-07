ആദിവാസികളെ കൊലചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചില്ലേ ? മോദിയെ അനുകൂലിച്ച് 61 പേർ

മുംബൈ ∙ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ജയ് ശ്രീം റാം വിളി പോർവിളിയാകുന്നതിനെ വിമർശിച്ചും സാമൂഹിക– സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ 49 പേർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതിയതിനു ബദലായി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് 61 പ്രമുഖർ രംഗത്ത്. ‘സ്വയംപ്രഖ്യാപിത രക്ഷിതാക്കളും മനഃസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരും’ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ നടത്തിയ പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡ് അധ്യക്ഷനും ഗാനരചയിതാവുമായ പ്രസൂൺ ജോഷി, ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണൗട്ട്, പല്ലവി ജോഷി, സംവിധായകരായ മധുർ ഭണ്ഡാർകർ, വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി, നർത്തകി സോണാൽ മാൻസിങ്, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരായ ദേബാശിഷ് ഭട്ടാചാര്യ, മനോജ് ദീക്ഷിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പുതിയ കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിലയിടിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കരിവാരിത്തേയ്ക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കത്താണ് മറുപക്ഷത്തിന്റേതെന്ന് ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. നക്സൽ ആക്രമണത്തി‍ന് ആദിവാസികളും മറ്റും ഇരയായപ്പോഴും വിഘടനവാദികൾ കശ്മീരിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ചുട്ടെരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോഴും രാജ്യത്തെ പ്രധാന സർവകലാശാലാ ക്യാംപസുകളിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ മോദിയെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു.

English Summary: Group of personalities, including Kangana, Prasoon Joshi have penned an open letter against selective outrage