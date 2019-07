കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയോട് ബിജെപി മന്ത്രി: വിളിക്കൂ, ജയ് ശ്രീറാം

റാഞ്ചി ∙ ജാർഖണ്ഡിൽ ബിജെപി മന്ത്രി സി.പി. സിങ്, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഇർഫാൻ അൻസാരിയെ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ വിളിക്കാൻ നി‍ർബന്ധിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറലായി. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു സമീപം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വച്ചാണ് ജംതാരയിൽ നിന്നുള്ള അംഗമായ അൻസാരിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി ശ്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.



അൻസാരിയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട്, ‘ഇർഫാൻ ഭായി, ഒരു തവണയെങ്കിലും താങ്കൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കുന്നതു കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്’ എന്നാണ് മന്ത്രി സിങ് തുടങ്ങിയത്. അൻസാരിയുടെ പൂർവികർ ശ്രീരാമന്റെ ആളുകളായിരുന്നെന്നും ബാബറുടെയോ തിമൂറിന്റെയോ ആളുകളായിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാമനു ചീത്തപ്പേരു ണ്ടാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടേതുമാണെന്നുമായിരുന്നു അൻസാരിയുടെ മറുപടി. ‘‘തൊഴിലും വൈദ്യുതിയും റോഡുമാണ് ജനങ്ങൾക്കാവശ്യം. അഴുക്കുനീക്കിയ ഓടകൾ‍ വേണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്കൾ അയോധ്യയിൽ പോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നു കാണുക’’– വീണ്ടും അലോസരപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രിയോട് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.



നടന്നതു നേരമ്പോക്കു മാത്രമായിരുന്നെന്നും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.



