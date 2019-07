റായ്ബറേലി (യുപി) ∙ ബിജെപി എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗികപീഡന പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ അജ്ഞാത ലോറിയിടിച്ച് യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. ഇവരുടെ അമ്മായിയും അഭിഭാഷകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ്ങും മരിച്ചു.



എംഎൽഎ കുൽദീപ് സെൻഗാർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നു പരാതി നൽകിയ യുവതിയാണ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അമ്മാവനെ സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങുകയായിരുന്നു കുടുംബം.

യുവതിയുടെ ആരോപണം യുപിയിൽ ബിജെപിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണമുയരുകയും ചെയ്തു.

എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് 2017 ജൂണിൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് യുവതി നൽകിയിരുന്ന പരാതി. തുടർന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധം കൈവശം വച്ചെന്നു പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ പിതാവിനെ യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു.

യുവതിയുടെ പിതാവിനെ എംഎൽഎയുടെ അനുചരന്മാർ മർദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസത്തിനുശേഷം പിതാവ് ജയിലിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.

ഭരണകൂടം നീതിനിഷേധിച്ചപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിക്കു മുൻപിൽ ഇവർ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചത് രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു. പീഡനം നടന്നെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യുവതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല. യുവതിയുടെ കേസിനു വേണ്ടി വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അമ്മാവനെ ജയിലിൽ അടച്ചത്.

