ബംഗാൾ: കോൺഗ്രസിനു സഖ്യം സിപിഎം മാത്രം; തൃണമൂൽ ബിജെപിയുമായി സന്ധിചെയ്യും?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാളിൽ 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂട്ടുകെട്ട് സിപിഎമ്മുമായി മതിയെന്നു കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. ബിജെപിയുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സന്ധിചെയ്യുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണിത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾക്കു പുറമെ കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഎമ്മുമായി കൂട്ടുകെട്ടിന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നൽകി.

സോണിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു മടങ്ങിവന്നശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൂട്ടുകെട്ടു സംബന്ധിച്ച ആദ്യ തീരുമാനമെന്ന പ്രത്യേകത ഈ നടപടിക്കുണ്ട്. താനുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂലിനെയാണ് സോണിയ ഒഴിവാക്കുന്നത്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഎമ്മുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടു തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നു ബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകെട്ടിനെ സഖ്യമെന്നു വിളിക്കാൻ സിപിഎം തയാറായിട്ടില്ല.

ഉത്തര ദിനാശ്പൂർ ജില്ലയിലെ കാലിയഗഞ്ചിലും പശ്ചിമ മിഡ്നാപൂരിലെ ഖരഗ്പൂരിലും കോൺഗ്രസും നാദിയ ജില്ലയിലെ കരിംപൂരിൽ സിപിഎമ്മും മൽസരിക്കും. ബലം നോക്കുമ്പോൾ സിപിഎമ്മുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതു ഗുണകരമാവില്ലെന്നും തൃണമൂലുമായി സഖ്യം വേണമെന്നും ബംഗാളിലെ ചില നേതാക്കൾ വാദിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയെ നേരിടാൻ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണമെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അടുത്തിടെ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചില ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കാൻ തൃണമൂൽ തയാറായില്ല.

ബിജെപിയെ എതിരിടാൻ ഹിന്ദുത്വ രീതികൾ തന്നെ തൃണമൂലും അവലംബിക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപിയെ എതിർക്കാൻ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ദേശീയതലത്തിൽ ഇടതു പാർട്ടികളും ഡിഎംകെയുമാണ് ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. 2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപാർട്ടികളുമായി ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 കൂട്ടർക്കും ഗുണമുണ്ടായില്ല. സീറ്റ് ധാരണ, ഫലത്തിൽ സഖ്യമായി മാറിയെന്നത് സിപിഎമ്മിൽ വലിയ വിവാദത്തിനും വഴിവച്ചു. കൂട്ടുകെട്ടു തെറ്റെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ വകവയ്ക്കാൻ ബംഗാൾ ഘടകം തയാറായില്ല.

കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയാവാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷവുമായി കൂട്ടുകെട്ടാവാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവും സമ്മതമെന്നു സിപിഎമ്മും നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ, ബംഗാൾ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ സൊമൻ മിത്രയും മറ്റും ഇടങ്കോലിട്ടതിനാൽ പരസ്പരം മൽസരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. കോൺഗ്രസ് ആകെ 2 സീറ്റിൽ ജയിച്ചു, ഇടതു പാർട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഇത്തവണ സൊമൻ മിത്ര തന്നെയാണ് കൂട്ടുകെട്ടിനു മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇടതുമുന്നണിക്കു സമ്മതമെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടാവാമെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Congress will join hands with CPM in Bengal Elections