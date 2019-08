പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പുറത്താക്കാം: ‘മൻ കി ബാത്തി’ൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 ാം ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഒക്ടോബർ 2നു പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഭാരതത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിടണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കോർപറേറ്റുകളും ദീപാവലിക്കു മുൻപു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു വഴി കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടി ‘മൻ കി ബാത്തി’ൽ മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘സ്വഛതാ ഹി സേവാ’ ശുചീകരണ പരിപാടി സെപ്റ്റംബർ 11ന് ആരംഭിക്കും. ജനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വരുന്നു, ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ വ്യക്തികളുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ പരിപാടി വരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും താൽപര്യമുള്ള പരിപാടി ഈ മാസം 29നു ദേശീയ കായിക ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നു മോദി പറഞ്ഞു.

എല്ലാം സാങ്കേതികവിദ്യ

ഹിന്ദി അറിയാത്ത ബെയർ ഗ്രിൽസ് ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ ‘മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്’ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതു മനസ്സിലാക്കിയതെങ്ങനെ? ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി മോദി തന്നെ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി: എല്ലാം സാങ്കേതികവിദ്യ. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജിം കോർബെറ്റ് പാർക്കിൽ പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്തു താൻ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലിഷിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം അവതാരകൻ ബെയർ ഗ്രിൽസ് ചെവിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി മോദി പറഞ്ഞു.

