കശ്മീർ: 5400 ഫോണുകൾ കൂടി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി അധികൃതർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കശ്മീരിൽ 8 എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലായി 5400 ടെലിഫോണുകൾ കൂടി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഔഷധങ്ങൾക്കും അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കും ദൗർലഭ്യമില്ലെന്നും 1,165 മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ശ്രീനഗറിൽ ഇന്നലെ തുറന്നിരുന്നെന്നും ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് വ്യക്തമാക്കി.



സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു മുകളിൽ ത്രിവർണ പതാകയോടൊപ്പം ഉയർത്തിയിരുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പതാക ഇന്നലെ അധികൃതർ അഴിച്ചുമാറ്റി. മറ്റു സർക്കാർ മന്ദിരങ്ങൾക്കു മുകളിൽ നിന്നും ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പതാക ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിൽ സൈനിക നീക്കത്തിനു റോഡുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർത്തു ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കും. ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബിആർഒ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്. ജനറൽ ഹർപാൽ സിങ് 5 ദിവസം ഇവിടം സന്ദർശിക്കും.



ഇതേസമയം, ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് ദേശവിരുദ്ധവും കശ്മീർ പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതുമായ നടപടിയെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കശ്മീരിലെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് തുടരുമെന്നും അവർ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.



English Summary: Medicines In Stock For Kashmir Said Administration