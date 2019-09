മെഹ്ബൂബയെ സന്ദർശിക്കാൻ മകൾക്ക് അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾ ഇൽതിജയ്ക്ക് ശ്രീനഗറിൽ അമ്മയെ സ്വകാര്യമായി സന്ദർശിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി. നേരത്തെ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇൽതിജ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജിയിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ 3 അംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി.

ഇൽതിജയ്ക്കു ജില്ലാ അധികാരികളുടെ അനുമതിയോടെ ശ്രീനഗറിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പോകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ കഴിഞ്ഞ മാസം 5 മുതൽ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. നിലവിൽ ചെന്നൈയിലാണ് ഇൽതിജ.

English Summary: Supreme Court allows Mehbooba Mufti's daughter to meet her in Kashmir