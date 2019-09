ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം സുരക്ഷാസേന അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് നേതാവ് ഷെഹ്‌ല റാഷിദിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിനു കേസെടുത്തു.

ഷോപ്പിയാനിലെ സൈനിക ക്യാംപിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയ 4 പേരെ ചോദ്യംചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവരണവും സൈനികർ വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളും ഓഗസ്റ്റ് 17 ലെ അവരുടെ ട്വീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു പൂർണമായി തെറ്റാണെന്നും കെട്ടിച്ചമച്ച ഇത്തരം കഥകൾ അക്രമങ്ങൾക്കു പ്രേരണ നൽകുന്നതാണെന്നും ആരോപിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ അലോക് ശ്രീവാസ്തവ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നടപടി.

പാർലമെന്റ് ആക്രമണക്കേസിൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയതിനെതിരെ 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനും ഡൽഹി ജെഎൻയുവിലെ മുൻ വിദ്യാർഥി നേതാവായ ഷെഹ്‌ലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഷെഹ്‌ല. യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കനയ്യ കുമാർ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്കെതിരെ ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയെങ്കിലും വേണ്ടത്ര തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ ഷെഹ്‌ല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി.

