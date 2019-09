ഐഎൻഎസ് ഖണ്ടേരി 28നു കമ്മിഷൻ ചെയ്യും; ആദ്യം നീറ്റിലിറക്കിയത് 2017ൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാവികസേനയ്ക്കു കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പൽ, ഐഎൻഎസ് ഖണ്ടേരി 28നു മുംബൈയിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കമ്മിഷൻ ചെയ്യും. സ്കോർപീൻ ശ്രേണിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുങ്ങിക്കപ്പലാണിത്. മിസൈലുകളും ടോർപിഡോകളും മൈനുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധശേഷിയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുമാണു പ്രത്യേകത.

ചടങ്ങിനു പിന്നാലെ, രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ഭാര്യയും ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ ഒരു രാത്രിയും പകലും നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം സമുദ്രസഞ്ചാരം നടത്തും. 50 ദിവസം തുടർച്ചയായി വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ഐഎൻഎസ് ഖണ്ഡേരി 2017 ജനുവരിയിൽ നീറ്റിലിറക്കിയിരുന്നു. 2015ൽ നീറ്റിലിറക്കിയ സ്കോർപീൻ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ മുങ്ങിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് കൽവരി 2017 ഡിസംബറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത്. മറാഠാ വീരനായകനായ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ കടൽത്തീര കോട്ടകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ടേരിയിൽ നിന്നാണു മുങ്ങിക്കപ്പലിനു പേരു കണ്ടെത്തിയത്.

61.7 മീറ്റർ നീളവും 6.2 മീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള മുങ്ങിക്കപ്പൽ 300 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഐഎൻഎസ് നീലഗിരി യുദ്ധക്കപ്പൽ, ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ മസഗോൺ ഡോക്കിലെ പുതിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ഡ്രൈ ഡോക് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഒപ്പം നടക്കുമെന്നു നാവികസേന വൈസ് ചീഫ് അഡ്മിറൽ ജി. അശോക് കുമാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: 2nd Scorpene-class submarine 'Khanderi' to be commissioned on September 28