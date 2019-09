സാക്കിർ നായിക്: മോദി പരാമർശിച്ചില്ലെന്ന് മലേഷ്യ; തെറ്റെന്ന് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മതപ്രഭാഷകൻ സാക്കിർ നായിക്കിനെ കൈമാറണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന മലേഷ്യ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ. രണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അടുത്തിടെ റഷ്യയിൽ കൂടിക്കണ്ടപ്പോൾ മോദി വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായി ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

മലേഷ്യൻ റേഡിയോ ബിഎഫ്എം 89.9നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ കാര്യം മോദി പരാമർശിച്ചില്ലെന്ന് മഹാതിർ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, മലേഷ്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ചൈനീസ് വംശജർക്കുമെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ സാക്കിർ നായിക്കിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സാക്കിർ നായിക്കിനു സ്ഥിര താമസാനുമതി മുൻസർക്കാരാണു നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തെ എവിടേക്കു കൈമാറുമെന്നാണ് ആലോചന. സ്വീകരിക്കാൻ ആരും തയാറല്ല – മഹാതിർ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുള്ള സാക്കിർ നായിക്കിനെ കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യ ജനുവരിയിൽത്തന്നെ മലേഷ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: PM Modi did not ask for Zakir Naik's extradition, claims Malaysian PM