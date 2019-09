പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരും ഇന്ത്യയുടേതാകും; മോദി– ഇമ്രാൻ ചർച്ചയില്ല: ജയ്ശങ്കർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും വരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുമെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനുമേൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നിയമപരമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും തമ്മിൽ ഉടൻ ചർച്ചയ്ക്കു സാധ്യതയില്ലെന്നും ജയ്ശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഭീകരപ്രവർത്തനം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു നടപടികളില്ല. ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം അയൽക്കാരോടു സംസാരിക്കാൻ ഏതു രാജ്യത്തിനാണു സാധിക്കുക? ഇന്ത്യയുടേതു യുക്തിസഹമായ നിലപാടാണ്. 370ാം വകുപ്പ് ഉഭയകക്ഷി വിഷയമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള വിഷയം ഭീകരവാദമാണ്.



ചർച്ചാമേശയിൽ ആദ്യം വരേണ്ട വിഷയവും അതുതന്നെ. കാരണം, അതാണ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ മൂലപ്രശ്നം. എന്തുകൊണ്ടാണു 370ാം വകുപ്പു പരിഷ്കരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിനു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന് 2 വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി പിന്തുടർന്ന സമീപനം തുടരുക, അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നടപടിയിലൂടെ സ്ഥിതി മാറ്റുക. അങ്ങനെ, മെച്ചപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക – ജമ്മു കശ്മീർ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചു ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.



English Summary: PoK part of India, physical jurisdiction soon, said External Affairs Minister S. Jaishankar