മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നോട്ടയ്ക്കു വോട്ടു ചെയ്തത് 7.42 ലക്ഷം പേർ

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ടയ്ക്കു വോട്ടു ചെയ്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 2014 ലേതിനെക്കാൾ വൻ വർധന. 2014 ൽ 4.61 ലക്ഷം പേ‍ർ നോട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് 7.42 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.

2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടാമതെത്തിയതു നോട്ടയായിരുന്നുവെന്നത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. ലാത്തൂർ റൂറലിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ധീരജ് ദേശ്മുഖിന് 1.35 ലക്ഷം വോട്ടു ലഭിച്ചപ്പോൾ 27,500 വോട്ടുമായി നോട്ട രണ്ടാമതെത്തി.

പാലൂസ് – കടേഗാവ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വജിത് കദം (1.71 ലക്ഷം വോട്ട്) പിന്നിലാക്കിയതും നോട്ടയെ ആണ് – 20,631 വോട്ട്. ശിവസേനയുടെ സഞ്ജയ് വിഭൂതെ 8976 വോട്ടുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മത്സരിച്ച നാഗ്പുർ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ 3064 (1.59%) പേർ നോട്ടയ്ക്ക് വോട്ടുചെയ്തു. ശിവസേനയുടെ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ വർളിയിൽ 6305 (4.88%) വോട്ട് നോട്ടയ്ക്കു വീണു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോടും സ്ഥാനാർഥികളോടുമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ വിയോജിപ്പ് കൂടുന്നുവെന്നു തന്നെയാണ് നോട്ടയുടെ വോട്ടുയർച്ച തെളിയിക്കുന്നത്.

(NOTA - None of the Above. ബാലറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നോട്ടയുണ്ടാവുക. മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കും വോട്ടു ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ല എന്നാണ് നോട്ട സൂചിപ്പിക്കുന്നത്)

നോട്ട 2014 – 4,60,741 (0.91%), 2019 – 7,42,134 (1.35%).