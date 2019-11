ഇസ്റോയിലും സൈബർ ആക്രമണം?; കേന്ദ്രത്തിന് മൗനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന(ഇസ്റോ)യ്ക്കു നേരെയും സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടായെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തെത്തിയിട്ടും മൗനം പാലിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിലെ കംപ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനൊപ്പം തന്നെ ഇസ്റോ ശൃംഖലയിലെ ആക്രമണ വിവരവും കൈമാറിയിരുന്നതായാണു സൂചന. ചന്ദ്രയാൻ–2 വിക്ഷേപണത്തിന് 100 മണിക്കൂർ മുൻപാണ് ആക്രമണ വിവരം ലഭിച്ചത്.

ദേശീയ സൈബർ കോഓർഡിനേഷൻ സെന്ററിനു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം യുഎസ് സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇസ്റോ, ആണവോർജ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) അധികൃതർക്കു വിവരം കൈമാറി.

ഉത്തരകൊറിയയിലെ ലസാറസ് ഹാക്കിങ് സംഘം വികസിപ്പിച്ച ‘ഡിട്രാക്ക്’ വൈറസാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണു സൂചന. വാട്സാപ് വിവരച്ചോർച്ച വിവാദം കത്തിനിൽക്കെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറെ തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്.

കൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ ഇന്ത്യയിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇസ്റോയുടെ കീഴിലുള്ള ഹൈദരാബാദ് നാഷനൽ‌ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ, ജാർഖണ്ഡിലെ നാഷനൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ലാബ് എന്നിവയുടെ ശൃംഖലകളിൽ 2017ൽ ഉത്തരകൊറിയൻ സംഘങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ശൃംഖല തകർക്കുകയോ നുഴഞ്ഞുകയറുകയോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. യുഎസിലെ പ്രമുഖ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ റെക്കോർഡഡ് ഫ്യൂച്ചർ 2017ൽ ഉത്തരകൊറിയൻ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചു തയാറാക്കിയ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

ലോകത്തെ നടുക്കിയ വാനാക്രൈ വൈറസ് വ്യാപിച്ച അതേ സമയത്താണു സംഭവം. വാനാക്രൈയുടെ പിന്നിൽ ഉത്തര കൊറിയയെന്ന് യുഎസും ബ്രിട്ടനും പിന്നീടു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2017 മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഐപി (ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ) വിലാസങ്ങളിലേക്ക് ഉത്തര കൊറിയൻ ഐപികളിൽ നിന്നും തിരിച്ചും അസ്വാഭാവികമായ തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് വർധിച്ചിരുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇന്ത്യ, മലേഷ്യ, നേപ്പാൾ, കെനിയ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നും ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

English Summary: Government of India keeps silent on reports regarding cyber attack in ISRO