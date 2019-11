പണി മുടങ്ങിയോ? പണം തരാം; മുടങ്ങിയ ഭവനപദ്ധതികൾക്കു സഹായ വായ്പ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭവന പദ്ധതികൾക്കുള്ള സഹായ വായ്പ സംവിധാനത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10,000 കോടി രൂപ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും എൽഐസിയും ചേർന്ന് 15,000 കോടി എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 25,000 കോടിയാണ് തുടക്കത്തിൽ മുടക്കുക.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ധനമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. കിട്ടാക്കട ഗണത്തിൽ പെട്ടതോ കമ്പനി നിയമ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളതോ ആയ പദ്ധതികൾക്കു പണം നൽകില്ലെന്നാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

സഹായം ഇങ്ങനെ

പദ്ധതിച്ചെലവും വിൽ‍പനയിലൂടെ ലഭിക്കാവുന്ന വരുമാനവും ഒത്തുനോക്കിയാൽ ലാഭകരമെന്ന് കണക്കാക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾക്കാണ് സഹായം.

∙ മുംബൈയിൽ, ഒരു വീട് / ഫ്ലാറ്റ്: 2 കോടി രൂപ ∙ ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല, പുണെ – 1.5 കോടി

∙ മറ്റിടങ്ങളിൽ – 1 കോടി എന്നിങ്ങനെ പരമാവധി വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കു ലഭിക്കും.

നിർമാണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കു മാത്രമാണ് സഹായം. നിർമാണം ഏതു ഘട്ടത്തിൽവച്ചു മുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും സഹായത്തിനു തടസ്സമില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കണ്ടുകെട്ടലിലേക്കു പോയ പദ്ധതികളെ സഹായിക്കാനും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നേരിടാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ സഹായിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം. സഹായ വായ്പയ്ക്കായുള്ള ബദൽ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ (എഐഎഫ്) പെൻഷൻ നിധികളിൽ നിന്നും മറ്റും കൂടുതൽ പണമെത്തും.

∙ 4.58 ലക്ഷം - മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് 1600 പദ്ധതികളിലായി ഏകദേശം 4.58 ലക്ഷം ഭവന യൂണിറ്റുകൾ

English Summary: Loans to be given by central government for house construction