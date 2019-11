വാട്സാപ് വിവാദം ഐടി സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാട്സാപ് വിവരച്ചോർച്ച വിവാദം പാർലമെന്റിന്റെ ഐടി സ്ഥിരം സമിതി പരിഗണിക്കും. ശശി തരൂർ അധ്യക്ഷനായ സമിതി 20നു ചേരുമെന്നാണു സൂചന. ചാര സോഫ്റ്റ്്‌‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വാട്സാപ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ശ്രമം ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കയച്ച കത്തിൽ തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി എന്നിവരുടെ വാട്സാപ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. അഭിഭാഷകർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി നൂറിലേറെപ്പേരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നാണു വിവരം.

ഇസ്രയേൽ സൈബർ ടെക്നോളജി കമ്പനി എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് നിർമിച്ച പെഗാസസ് എന്ന ചാര സോഫ്റ്റ്‌‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നാണു ഫെയ്സ്ബുക് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സാപ്പിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

വാട്സാപ് താഴേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവരച്ചോർച്ച സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കു പിന്നാലെ വാട്സാപ്പിന്റെ ജനപ്രീതി കുറയുന്നു. വാട്സാപ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതു രാജ്യത്ത് 80% കുറഞ്ഞതായാണു റിപ്പോർട്ട്. സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി.

English Summary: Whatsapp controversy to be investigated by IT committee