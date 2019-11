കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കനിഞ്ഞാൽ ശിവസേനയ്ക്ക് സ്വപ്നസാഫല്യം

മുംബൈ∙ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയുടെ ഏഴാം ചരമവാർഷിക ദിനമായ നാളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ സഖ്യവും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ സർക്കാരും സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ശിവസേനയ്ക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം കനിയണം. മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാരും ശിവസേന ബന്ധത്തെ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനായി സജീവമായി രംഗത്തുമുണ്ട്. 3 പാർട്ടികളും ചേർന്നുളള നാൽപതിന പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ കരടു തയാറാക്കിയതു തന്നെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യം യാഥാർഥ്യമായില്ലെങ്കിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരും അണികളും കൊഴിഞ്ഞുപോകുമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് ആശങ്ക.

എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്നു സർക്കാർ എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. എംഎൽഎമാരെയും അണികളെയും പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഭരണം കൂടിയേ തീരൂ. എൻഡിഎയിലേക്കു തിരിച്ചുപോക്ക് എളുപ്പമല്ല. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള മുംബൈ കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം നിലർത്തുകയും അനിവാര്യം.

ബിജെപിയെ കൂടാതെ ആർക്കും സർക്കാരുണ്ടാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും അവകാശവാദം. ശിവസേന തിരികെയെത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഏറെ. ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം.

നില ഭദ്രം. കടിഞ്ഞാൺ കയ്യിൽ. ശിവസേനയും കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം. പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ്, സേനാ നേതൃത്വത്തിന് യോജിപ്പിലെത്താനായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വ സാധ്യത. അങ്ങനെ വന്നാൽ, ബിജെപിയുമായി ചേർന്നോ, അവരെ പുറത്തു നിന്നു പിന്താങ്ങിയോ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും ബാക്കി.

ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ എംഎൽഎമാരെ പിടിച്ചുനിർത്താം. കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം നിർണായകം. ശിവസേനയുമായി ചേരുന്നത് ബിജെപി ദേശീയ തലത്തിൽ ആയുധമാക്കുമോ എന്ന് ആശങ്ക.

English Summary: If Congress supports alliance, it will be a dream come true for shivsena