മോദിയെ സ്തുതിച്ച് ഹുകും സിങ്: ബാങ്കിനെ പഴിച്ച് ഹുകും സിങ്

ഭോപാൽ ∙ ആറു മാസം മുൻപ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അക്കൗണ്ടിൽ പണം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹുകും സിങ്ങിന് ബിജെപി പ്രകടനപത്രികയിൽ വിശ്വാസം വന്നു. കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുത്ത് പാവങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലിട്ടു കൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ മോദിജി വാക്കു പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അക്കൗണ്ടിൽ പണമിട്ടു തരുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെ വാഴ്‌‍ത്തി ഹുകും സിങ് പണം പിൻവലിച്ചു.

ഇതേസമയം ഇതേ പേരുള്ള മറ്റൊരു യുവാവ് ഒരു വർഷത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം പിൻവലിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞെട്ടി – സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മറ്റൊരു ഹുകും സിങ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ആലംപുരിലെ എസ്ബിഐ അധികൃതർ ഒരേ പേരുള്ള 2 പേർക്ക് ഒരേ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും നൽകിയതാണു സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ. 6 മാസം കൊണ്ട് 89,000 രൂപയാണ് ഒന്നാമൻ ഹുകും സിങ് പിൻവലിച്ചത്.

1.4 ലക്ഷം രൂപ കാണേണ്ട അക്കൗണ്ടിൽ 35,400 രൂപ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ രണ്ടാമൻ ബാങ്കിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് മാനേജർ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടു പേരുടെയും പാസ് ബുക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം. പണം എങ്ങനെ തിരികെ കൊടുക്കും എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ബാങ്കുകാർ.

English summary: One SBI account for 2 men in Bhopal