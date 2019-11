പശുമോഷണം ‌ആരോപിച്ച് ബംഗാളിൽ 2 പേരെ അടിച്ചുകൊന്നു

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിലെ കുച്ച്ബിഹാർ ജില്ലയിൽ പശുമോഷണം ആരോപിച്ചു 2 പേരെ ആൾക്കൂട്ടം അടിച്ചുകൊന്നു. മാതാഭംഗ നിവാസികളായ പ്രകാശ് ദാസ് (32), റബിയുൽ ഇസ്‌ലാം (37) എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലക്കുറ്റത്തിന് 14 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



പിക്കപ് വാനിൽ 2 പശുക്കളുമായി പോകുമ്പോഴാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5.30ന് ആൾക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുവച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരെയും മർദിച്ച് അവശരാക്കിയ ശേഷം വാഹനത്തിനു തീയിട്ടു. പൊലീസ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രദേശത്തു നിന്നു മോഷണം പോയ പശുക്കളെ കടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

ഈയിടെ, ബംഗാൾ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം തടയുന്ന നിയമത്തിനു ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുണ്ട്.

