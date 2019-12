പ്രതിഷേധം നേരിടുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; തെരുവിൽ ഒന്നിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം നേരിടുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ലക്നൗവിലെയും മറ്റും അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി ചർച്ച നടത്തി.

അക്രമം നേരിടാൻ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോടു നിർദ്ദേശിച്ചതായി ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി പറ‍ഞ്ഞു. ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി )നടപ്പാക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹിന്ദു, ഉർദു പത്രങ്ങളിലെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽതന്നെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാവും ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുകയെന്നും പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതികൾക്കൊപ്പം തന്നെഎൻആർസിയും വരുന്നുവെന്ന തോന്നലാണു പലരെയും തെരുവിലിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

രാജ്യമാകെ എൻആർസിയെന്ന് പാർലമെന്റിൽ അമിത് ഷായാണു പറഞ്ഞത്. ബംഗാളിലും മറ്റും ഇതേ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതികൾ ജനത്തോടു വിശദീകരിക്കാമെന്നും എൻആർസിയിൽ മെല്ലെപ്പോക്കെന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് ആലോചനയെന്നു സർക്കാർവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോട് പാർട്ടിക്കും എതിർപ്പില്ല. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും എൻആർസിയും പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അതിനാൽ, പിൻവലിയുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തെരുവിൽ ഒന്നിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം; പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ആളിക്കത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനു വീര്യം കൂട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു കൈകോർക്കണമെന്ന് ഇടതു കക്ഷികൾ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമം റദ്ദാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നഭ്യർഥിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടുത്ത പടിയായാണ് സമരവുമായി തെരുവിലിറങ്ങാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

മുംബൈയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ എൻസിപിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ‘ഹം ഭാരത് കേ ലോഗ്’ എന്ന കൂട്ടായ്മ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ മാതൃകയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പാർട്ടി മുൻകയ്യെടുക്കും.‘ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി 28നു സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമെയാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ കോർത്തിണക്കി സമരം നടത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ് നീക്കം.

വിദ്യാർഥികൾ നയിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്തുണ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതൃത്വം വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പ്രതീതി ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ, വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക, പോരാടുക എന്ന ആശയമാണു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary : Central govt. will react to protest on CAA; Opposition to join hands against CAA