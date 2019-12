എൻആർസി ബിഹാറിൽ നടപ്പാക്കില്ല; ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി നിതീഷിന്റെ ‘യു ടേൺ’

പട്ന ∙ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) ബിഹാറിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ വെട്ടിലായത് ബിജെപി. പൗരത്വ ബില്ലിനെ ജെഡിയു പാർലമെൻറിൽ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതീഷ് കുമാർ നിലപാടു മാറ്റുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

പൗരത്വ ബില്ലിനെ പാർലമെൻറിൽ പിന്തുണച്ച ജെഡിയു നിലപാടിനെതിരെ പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പരസ്യ വിമർശനം നടത്തിയതും നിതീഷിനു മേൽ സമ്മർദമാകുന്നുണ്ട്. തൃണമൂൽ നേതാവും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജിയാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ റാലികളുമായി പ്രതിഷേധത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൗരത്വ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന നിലപാടിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തി.രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ആർജെഡി ഇന്നു ബിഹാർ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സംസ്ഥാന പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചു. ബിഹാറിൽ ഇടതുപാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 19നു സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ ആർജെഡി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.



