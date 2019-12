ജനഹിത പരിശോധന: മമത മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യുഎൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജനഹിത പരിശോധന വേണമെന്നു പറഞ്ഞതിനു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മാപ്പുപറയണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങളെയും അവരുടെ ജനവിധിയെയുമാണു മമത അധിക്ഷേപിച്ചത്. ജനം തിര‍ഞ്ഞെടുത്ത പാർലമെന്റാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്.

അതു പരിശോധിക്കാൻ യുഎന്നിന് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളതെന്ന് ജാവഡേക്കർ ചോദിച്ചു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു നേരെയുള്ള അക്രമത്തെക്കുറിച്ചു വിവരം തേടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താം.

English Summary: Mamata Banerjee must apologise for suggesting referendum on CAA: Prakash Javadekar