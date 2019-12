നിസാമിന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപക്കേസ്: പാക്കിസ്ഥാൻ 50 കോടി കോടതിച്ചെലവ് നൽകണം

ലണ്ടൻ ∙ ഹൈദരാബാദ് നിസാം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പണത്തിൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കേസുകൊടുത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ കോടതിച്ചെലവിന്റെ 65% നൽകണമെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു.

നാഷനൽ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ നിസാമിന്റെ പേരിലുള്ള 3.5 കോടി പൗണ്ട് (324 കോടിയോളം രൂപ) സംബന്ധിച്ച കേസിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിസാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശികളായ മുക്രം ജാ രാജകുമാരനും (എട്ടാമത്തെ നിസാം) സഹോദരൻ മുഫഖം ജായും കക്ഷിചേർന്നിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് 28 ലക്ഷം പൗണ്ട്, മുഫഖം ജായ്ക്ക് 18 ലക്ഷം പൗണ്ട്, മുക്രം ജാ രാജകുമാരന് 8 ലക്ഷം പൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണു പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം 54 ലക്ഷം പൗണ്ട് (50 കോടി രൂപ). 70 വർഷമായി പണം സൂക്ഷിച്ച ബാങ്ക് 3.67 ലക്ഷം പൗണ്ട് നിക്ഷേപത്തുകയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Nizam of Hyderabad case: UK court orders Pakistan to pay India and two princes millions of pounds