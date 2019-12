എൻപിആറുമായി സഹകരിക്കണം: കേരളത്തോടും ബംഗാളിനോടും അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എൻപിആർ സംബന്ധിച്ച നിലപാടു പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നു േകന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 21നു കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയതാണ്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻപിആർ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും ദരിദ്രർക്കു നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ ഭേദഗതി ചെയ്ത പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്തുകളയാനുള്ള വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ വിശദീകരിച്ചു. നിയമം പൗരത്വം നൽകാനുള്ളതാണ്. ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പൗരത്വ നിയമവുമായും എൻആർസിയുമായും ബന്ധമില്ല. നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കാൻ അവ ഏറെ വർഷമായുണ്ട്; മോദി സർക്കാർ നിർമിച്ചതല്ല. എൻപിആറും എൻആർസിയും തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. നിയമങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തം.

എൻപിആർ തുടങ്ങിയതു ബിജെപി സർക്കാരല്ല, 2004 ൽ യുപിഎ സർക്കാരാണ്. എൻപിആർ വിവരങ്ങൾ എൻആർസിക്കായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. എൻപിആറിന് തെളിവു രേഖകൾ നൽകേണ്ടതില്ല. എൻപിആറിൽ പേര് ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ആരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല. എൻപിആർ വിവരങ്ങളിലൂടെ കുടിയേറ്റ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാനാവുമെന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിനു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാമെന്നും അമിത് ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

വിവരശേഖരണം മരവിപ്പിച്ച് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻപിആർ പുതുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിവരം ലഭിച്ചശേഷം ഉചിത തീരുമാനമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ. പൗരത്വ ഭേദഗതി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതോടെ, എൻപിആർ വിവരശേഖരണ ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തു മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളും നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2021 സെൻസസിനു മുന്നോടിയായി അടുത്ത ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ മേയ് 29 വരെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് എൻപിആർ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണമെന്നു നേരത്തേ കേന്ദ്ര നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചുള്ള നവംബറിലെ ഉത്തരവാണ് ഈ മാസം 20നു മരവിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, സെൻസസ് അനിവാര്യമായതിനാൽ അതുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kerala, Bengal should reconsider their stand on NPR: Amit Shah