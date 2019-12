കർണാടക: അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രം ജനുവരി 1ന് തുറക്കും

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യ തടങ്കൽ കേന്ദ്രം (ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ) ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ അകലെ നെലമംഗലയിൽ പൂർത്തിയായി. 15 മുറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജനുവരി 1ന് ആരംഭിക്കും.



എന്നാൽ, ഇവിടെ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും പാർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപെടുന്ന വിദേശികളെ പാർപ്പിക്കാനാണിത്. ഇവരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതുവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പാണു കേന്ദ്രം നിർമിച്ചതെന്നും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ അല്ലെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.നഗരത്തിലെ സർജാപുര റോഡിൽ താൽക്കാലിക കേന്ദ്രം നിലവിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 35 താൽക്കാലിക കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളതായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പു നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, മംഗളൂരുവിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്കു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ലക്ഷം സഹായധനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്‌നൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവർ നിരപരാധികളല്ലെന്നും സംഘർഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെന്നും ആരോപിച്ച യത്‌നൽ, രാജ്യസ്നേഹികൾക്കും ഗോരക്ഷകർക്കുമാണു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇല്ല: ഉദ്ധവ്



മുംബൈ ∙ മുസ്‌ലിംകളെ പാർപ്പിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. നവിമുംബൈയിലെ ഖാർഖറിലുള്ള കേന്ദ്രം ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അകപ്പെട്ട വിദേശ പൗരൻമാർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവിടെ 38 പേരെ മാത്രമേ പാർപ്പിക്കാനാകൂ. താൻ അധികാരത്തിലിരിക്കെ മുസ്‌ലിം പൗരൻമാർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ സമുദായത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ തന്റെ സർക്കാർ നിഷേധിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അറിയിക്കാൻ സന്ദർശിച്ച മുസ്‌ലിം എംഎൽഎമാർക്കാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയത്.



English Summary: Detention centre for illegal immigrants near Bengaluru gets finishing touches