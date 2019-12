എൻആർസിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ; എൻപിആറുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) നടപടികൾക്ക് 3,941 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ഏപ്രിൽ– സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ 2021 സെൻസസിനൊപ്പമാകും വിവരശേഖരണം. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും (എൻപിആർ) ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ എൻആർസിക്കുള്ള ആദ്യഘട്ടമാണ് എൻപിആറെന്നു കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ആരോപിച്ചു.



എൻആർസി നടപ്പാക്കിയ അസം ഒഴികെ, രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും എൻപിആർ വിവരശേഖരണമുണ്ടാകും. 2021 സെൻസസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, വീടുകൾ തോറുമുള്ള സർവേയിലാകും എൻപിആർ വിവരശേഖരണം. സെൻസസിനായും 8,754 കോടി രൂപ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുവദിച്ചു. സെൻസസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, 2021 ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 28 വരെ ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. 30 ലക്ഷം പേരുടെ സേവനമാകും ഇതിനു വിനിയോഗിക്കുക; ഏറെയും, സർക്കാർ അധ്യാപകർ. വിവരങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തും.

നിലപാട് ‘മാറ്റി’ അമിത് ഷാ



ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യമാകെ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) നടപ്പാക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പാർലമെന്റോ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്നലെ നിലപാടു മാറ്റി. എൻആർസി വിഷയം പാർലമെന്റോ മന്ത്രിസഭയോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതോടെ, ഇക്കാര്യത്തിലെ അമിത് ഷായുടെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ആകാംക്ഷ ഉണർന്നിരുന്നു.



ഇന്നലെ ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിങ്ങനെ– ‘‘എൻആർസിയെക്കുറിച്ച് സംവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചർച്ചയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. പാർലമെന്റിലും മന്ത്രിസഭയിലും ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല.’’

ഷായെ ഖണ്ഡിച്ച് രേഖകൾ



ന്യൂഡൽഹി ∙ േദശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും (എൻപിആർ) തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻആർസി നടപ്പാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. മന്ത്രിസഭയും പാർലമെന്റും എൻആർസി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, സർക്കാർ രേഖകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല:



∙ 2014 ജൂലൈ 23നു രാജ്യസഭയിൽ ബി.കെ.ഹരിപ്രസാദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നൽകിയ മറുപടി: എൻപിആർ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ ദേശീയ റജിസ്റ്റർ തയാറാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ 2014 നവംബർ 26ന് രാജ്യസഭയിൽ ടി.എൻ.സീമയ്ക്കു റിജിജു നൽകിയ മറുപടി: സാധാരണ താമസക്കാരായ എല്ലാവരുടെയും പൗരത്വം പരിശോധിച്ച് ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ തയാറാക്കാനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് എൻപിആർ.

∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2017–18, 2018–19 വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്: എൻആർസി തയാറാക്കാനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് എൻപിആർ.

∙ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ സെൻസസ് റജിസ്ട്രാറുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിൽതന്നെ പ്രത്യേക എൻആർസി വിൻഡോ ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുക എൻപിആർ പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ, ബാധകമാകുന്ന ചട്ടങ്ങളുൾപ്പെടെ.

