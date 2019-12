പൗരപട്ടികയും ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും ഒന്നുതന്നെയെന്ന് സിപിഎം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ പൗരപ്പട്ടികയെ എതിർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്ന നടപടികളും തടയണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്നതിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ 3941 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ(പിബി)യുടെ പ്രസ്താവന.



ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും (എൻപിആർ) ദേശീയ പൗരപ്പട്ടികയും (എൻആർസി) ഒന്നുതന്നെയാണ്. എൻആർസിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനരേഖയാണ് എൻപിആർ എന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ 2014 ജൂലൈ 23നു രാജ്യസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എൻ‌പി‌ആർ പദ്ധതി പ്രകാരം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ‌ആർ‌സി സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രേഖാമൂലം ഉത്തരം നൽകിയതെന്ന് യച്ചൂരി വിശദീകരിച്ചു.



ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്ന നടപടി തുടരില്ലെന്നു കേരളം, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പൗരപ്പട്ടിക നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച 12 മുഖ്യമന്ത്രിമാരും റജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്നതിനെയും എതിർക്കണമെന്നു പിബി അഭ്യർഥിച്ചു.



