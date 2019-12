രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും തടഞ്ഞ് യുപി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും യുപി പൊലീസ് തടഞ്ഞു. നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്കു പോകാനാകില്ലെന്നു കാട്ടി മീററ്റിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ പർതപുരിൽ ഇവരുടെ വാഹനം തടയുകയായിരുന്നു.



ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന ഇരുവരുടെയും വാദം പൊലീസ് അംഗീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ നിരോധനാജ്ഞ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവു കാണിക്കാൻ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പൊലീസ് കൈമലർത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജ്നോറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ വീട് താൻ സന്ദർശിച്ച കാര്യം പ്രിയങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏറെ നേരത്തെ വാഗ്വാദത്തിനു ശേഷം രാഹുലും പ്രിയങ്കയും മടങ്ങി. ഇരുവരും ഇന്നു വീണ്ടും മീററ്റിലെത്തുമെന്നാണു സൂചന. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 5 പേരാണു മീററ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊൽക്കത്ത ∙ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകറെ ജാദവ്പുർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കവാടത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ – പൗര റജിസ്റ്റർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ബിരുദ സമർപ്പണച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഗവർണർക്കു മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.‘സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം പൂർണമായും തകർന്നു’ എന്നു ധൻകർ പ്രതികരിച്ചു.



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കീഴിലുള്ള ശിക്ഷാ ബന്ധു സമിതി പ്രവർത്തകരായ അൻപതോളം പേരാണ് ‘ഗോ ബാക്ക്’ വിളികളും കറുത്ത കൊടികളുമായി ഗവർണറെ തടഞ്ഞത്. ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ ചടങ്ങു നടന്നു. സർവകലാശാല ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറെ തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാർഥികളും ക്യാംപസിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു.

അമരീന്ദർ സിങ് (പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി)



കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ തടഞ്ഞ നടപടിയെ അപലപിക്കുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനാണു രാഹുലും പ്രിയങ്കയും പോയത്. പ്രതിപക്ഷത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കുകയാണ് യുപി സർക്കാർ.



ഹേമന്ത് സോറൻ (ജാർഖണ്ഡ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി)



പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സ്വന്തം മണ്ണുവിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെങ്കിൽ നിയമം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കില്ല. നിയമത്തിന്റെയും പൗര റജിസ്റ്ററിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും.



English Summary: Priyanka, Rahul Gandhi return to Delhi after being stopped at Meerut