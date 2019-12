യുപിയിൽ നഗ്നമായ ജനാധിപത്യ ലംഘനമെന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരവാഴ്ചയാണ് യുപിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് 70 സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഏകോപന സമിതിയായ ഹം ഭാരത് കെ ലോഗ് ആരോപിച്ചു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നടപടികളിലൂടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു പൊലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് യുപി സന്ദർശിച്ച വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘാംഗങ്ങളായ യോഗേന്ദ്രയാദവ്, കവിത കൃഷ്ണൻ, ഹർഷ് മന്ദർ, നദീം ഖാൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത്. സമരക്കാർക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. സമരക്കാരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതിയുണ്ടെന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതിന്റെ ഓഡിയോയും പുറത്തു വന്നു. പ്രശ്നബാധിത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

കൊച്ചു കുട്ടികളെയടക്കം കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കസ്റ്റഡിയിൽ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനുളള പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിന്റെ കണക്കുകളും പുറത്തു വിട്ടു.

എട്ടു വയസ്സുകാരനടക്കം 21 പേരാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി വെടിവയ്പിൽ മരിച്ചത്. 613 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പത്രപ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമടക്കം 28,750 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിവിധ കേസുകളിൽ 750 പേരെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ഇടപെട്ടു

യുപി പൊലീസ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ യുപി ഡിജിപിക്കു നിർദേശം നൽകി. ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം: സ്വര ഭാസ്കർ, സീഷൻ അയൂബ്

യുപിയിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ സ്വര ഭാസ്കറും സീഷൻ അയൂബും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത വിധമാണ് യുപിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തുന്നത്. ഒരു മതവിഭാഗത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

സമരത്തിൽ അതിക്രമങ്ങളുണ്ടാകാൻ കാരണം അതിരുവിട്ട പൊലീസ് നടപടികളാണ്. അക്രമമുണ്ടായാൽ നിയമപരമായ നടപടികളെടുക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നിരിക്കേ പൊലീസ് തന്നെ അതിക്രമം നടത്തുകയാണ്. ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു നടക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ഷാറൂഖ് ഖാൻ, ആമിർഖാൻ, സൽമാൻഖാൻ എന്നിവർ പൗരത്വഭേദഗതി നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് അവരോടു തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് സ്വര ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. പ്രതികരിക്കുന്നവരും പ്രതികരിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നതു കൊണ്ട് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലാതാകുന്നില്ല.– അവർ പറഞ്ഞു.

മീററ്റിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധി സംഘം

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കെ.സുബൈർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.ഫൈസൽ ബാബു, സെക്രട്ടറി സജ്ജാദ് ഹുസൈൻ അക്തർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷിബു മീരാൻ, എംഎസ്എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. അഷ്റഫലി എന്നിവരടങ്ങുന്ന വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം മരിച്ചവരുടെ വീടുകളിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ കണ്ടു.

പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരാണു മരിച്ചവരിൽ ചിലരെന്നു സുബൈർ പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദ്, ബിജ്നോർ, രാംപുർ, സംഭൽ, കാൻപുർ, ലക്നൗ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ മരണമുണ്ടായി. പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞയും ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനവും തുടരുകയാണ്. നിയമപോരാട്ടത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കാൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ അഭിഭാഷകരുടെ നിയമസഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുബൈർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Allegation Of Human Right Violation By UP Police During Anti-CAA Protests: NHRC Issues Notice To UP DGP