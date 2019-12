പൗരത്വ സമരത്തെ വിമർശിച്ച് സേനാ മേധാവി; വിവാദം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന സമരം വഴിതെറ്റിയതാണെന്നു കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്.

ഈ മാസം 31നു സേനയിൽ നിന്നു വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന റാവത്ത് ഇവിടെ നടന്ന ചടങ്ങിലാണു സമരത്തെ വിമർശിച്ചത്. അരാഷ്ട്രീയമായി നിലകൊള്ളേണ്ട സേനാ മേധാവി നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നു. റാവത്ത് മാപ്പു പറയണമെന്നു സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അക്രമത്തിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും ജനക്കൂട്ടത്തെ നയിക്കുന്നവർ നേതാക്കളല്ലെന്നു റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പല സർവകലാശാലകളിലും കോളജുകളിലും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ വഴിതെറ്റി നീങ്ങുന്ന സമരങ്ങളെ നയിക്കുന്നവർ നേതാക്കളല്ല. കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ അവർ തെറ്റായ ദിശയിൽ നയിക്കുന്നു – റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുതായി രൂപം നൽകിയ സംയുക്ത സേനാധിപൻ (ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് – സിഡിഎസ്) എന്ന പദവിയിലേക്ക് അടുത്ത വർഷമാദ്യം റാവത്ത് നിയമിതനായേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന സൈനികോപദേഷ്ടാവായി സിഡിഎസ് പ്രവർത്തിക്കും. പദവിയിലേക്കു നിയമിതനായാൽ നിലവിൽ 61 വയസ്സുള്ള റാവത്തിന്റെ കാലാവധി 3 വർഷം കൂടി നീട്ടും.

കരസേനാ വൃത്തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം – ‘‘പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവി പൗരൻമാരായ വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്’’

സീതാറാം യച്ചൂരി (സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി) – ‘‘അധഃപതനത്തിന്റെ തെളിവാണു ജനറൽ റാവത്തിന്റെ പരാമർശം. പാക്കിസ്ഥാനിലേതു പോലെ സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. റാവത്തിനെ ശാസിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാവണം.’’

ബ്രിജേഷ് കലപ്പ (കോൺഗ്രസ് വക്താവ്) – ‘‘ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണ് ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പട്ടാള മേധാവിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത്, നാളെ പട്ടാള അധിനിവേശ ശ്രമം നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനു തുല്യമാകും.

