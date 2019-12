ന്യൂഡൽഹി ∙ 5 ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം അടുത്തവർഷം നടന്നേക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പ് ട്രായിയോട് വൈകാതെ ആവശ്യപ്പെടും.

ജനുവരിയിൽ പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇക്കൊല്ലം ലേലം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ താൽപര്യമെങ്കിലും ട്രായ് നിബന്ധനകൾ മൂലമാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കു മാറ്റുന്നത്.

English Summary: DoT to seek Trai's views on new 5G spectrum